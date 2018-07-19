В фокусе — рост мировой экономики

Падение последних нескольких дней может приостановиться в свете отскока нефтяных цен. Тем не менее опасения по поводу роста мировой экономики и увеличения объема предложения ( США , ОПЕК+), вероятно, ограничат позитив.

Экономика

Макроэкономика: Чемпионат мира поддержал российскую экономику в июне — ожидаемо Повышение потребления из-за чемпионата мира по футболу поддержало экономический рост. Однако слабая динамика макропоказателей в сочетании с ухудшением перспектив урожая в текущем году создают риски недостижения нашего прогноза роста ВВП в 2018 г. (+1.7% г/г).

Металлургия и добыча

Стальные компании: ЕС вводит квоты на импорт — без негативного влияния, SVST увеличит объемы Введение квот в ЕС не должно оказать негативного влияния на российские стальные компании, поскольку квоты, по оценкам, должны быть существенно выше продаж за 2017 г. Северсталь , возможно, даже увеличит поставки в Европу на 50% и более г/г в 2018 г.

Северсталь: Дивиденды за 2К18 — доходность 4.7%, лучше ожиданий Дивдоходность составит 4.7%, что существенно выше нашей оценки (4%). Мы подтверждаем позитивный взгляд на акции компании, которая предлагает самую привлекательную дивидендную историю в России

ТМК: Операционные результаты за 2К18 — сильная динамика к/к Операционные результаты ТМК за 2К18 демонстрируют сильную динамику к/к, что служит хорошей базой для финансовых результатов компании. Мы считаем новость позитивной.

Девелопмент

Группа ЛСР : Операционные результаты за 1П18 — высокие продажи, позитивно ЛСР показала впечатляющие результаты за 1П18, которые соответствуют амбициозным целям на 2018 г. Данные предполагают сильные годовые финансовые результаты и полностью поддерживают позитивный инвестиционный кейс застройщика.

Розничная торговля