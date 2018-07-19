Ещё
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина возомнила себя создателем нефтяной отрасли России 

Дни.ру 59 минут назад
Фото: Фото: pixabay.com
Пользователи соцсетей воодушевленно комментируют высказывание бывшего премьер-министра Украины. Юрий Ехануров заявил, что российскую нефтегазовую отрасль создали украинцы.
Мир обязан украинцам всеми чудесами света. Они построили египетские пирамиды и выкопали Черное море. Пользователи веселятся, комментируя интервью экс-премьера Украины телеканалу NewsOne.
Юрий Ехануров заявил в прямом эфире, что российскую газовую отрасль создали украинцы. Свою уверенность он объясняет тем, что в этой сфере до сих пор работают выпускники украинских высших учебных заведений.
"Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы. Ивано-Франковский институт нефти и газа. Это все выпускники там до сих пор работают. Умом и трудом украинцев было создано все это богатство", — сообщил зрителям экс-премьер.
Заключение комментаторов ролика, размещенного на видеохостинге YouTube, было однозначным — "дизлайк", сообщает RT.
Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом в Хельсинки заявил, что Москва готова продлить контракт по транзиту газа с Киевом. Вопрос уже обсудил на переговорах в Берлине с представителями Украины глава российского Минэнерго Александр Новак.
По окончании переговоров Новак заявил, что встреча была конструктивной. Она прошла в деловой и спокойной обстановке.
Дни.ру: последние новости
Работодателям дадут новую возможность увольнять россиян Украина расщедрилась и предложила России газовую скидку Подавляющая часть гостей ЧМ-2018 захотели вернуться в Россию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления30
Россия готовит ответный удар по Украине249
Установлены отравители Скрипалей100
Россиян предложили увольнять по новой статье166
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17227
Видео
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:30
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение