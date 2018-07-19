Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России

Украина возомнила себя создателем нефтяной отрасли России

Пользователи соцсетей воодушевленно комментируют высказывание бывшего премьер-министра Украины Юрий Ехануров заявил, что российскую нефтегазовую отрасль создали украинцы.

Мир обязан украинцам всеми чудесами света. Они построили египетские пирамиды и выкопали Черное море. Пользователи веселятся, комментируя интервью экс-премьера Украины телеканалу NewsOne.

Юрий Ехануров заявил в прямом эфире, что российскую газовую отрасль создали украинцы. Свою уверенность он объясняет тем, что в этой сфере до сих пор работают выпускники украинских высших учебных заведений.

"Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы. Ивано-Франковский институт нефти и газа. Это все выпускники там до сих пор работают. Умом и трудом украинцев было создано все это богатство", — сообщил зрителям экс-премьер.

Заключение комментаторов ролика, размещенного на видеохостинге YouTube, было однозначным — "дизлайк", сообщает RT.

По окончании переговоров Новак заявил, что встреча была конструктивной. Она прошла в деловой и спокойной обстановке.