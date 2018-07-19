Индекс МосБиржи может умеренно подрасти

Утром внешний фон для российского рынка со стороны основных мировых площадок выглядит умеренно негативным. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно: японский Nikkei 225 подрастает на 0,07%, китайский CSI300 теряет 0,06%. Фьючерс на американский S&P500 снижается на 0,06%.

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