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Индекс МосБиржи может умеренно подрасти
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Индекс МосБиржи может умеренно подрасти 

Прайм 56 минут назад
Утром внешний фон для российского рынка со стороны основных мировых площадок выглядит умеренно негативным. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно: японский Nikkei 225 подрастает на 0,07%, китайский CSI300 теряет 0,06%. Фьючерс на американский S&P500 снижается на 0,06%.
В четверг стало известно, что Народный банк Китая в очередной раз ослабил курс национальной валюты к доллару — теперь до минимумов с августа 2017 года. Судя по всему, регулятор таким образом пытается поддержать экспорт в условиях перманентно обостряющихся торговых споров.
Сегодня в 11:30 (мск) выйдут данные по розничным продажам в Великобритании за июнь, ожидается рост на 3,7% г/г. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю станет известно в 15:30 (мск), ожидается 220 тыс. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в США за июль станет известен 15:30 (мск), ожидается 21,5 пунктов.
Фьючерсы на основные сорта нефти теряют в пределах 0,2%. Баррель Brent стоит $72,8, а баррель Light — $67,7. Из вчерашнего отчёта американского Минэнерго следует, что запасы нефти в США за неделю увеличились на 5,8 млн баррелей (ждали падения на 3,6 млн баррелей). Существенно выросла добыча: +100 тыс. баррелей в сутки.
Сегодня в фокусе отчёты компаний X5 Retail (операционные показатели за 2 квартал) и «Северсталь» (МСФО за 2 квартал). Пик дивидендных отсечек подходит к завершению и в календаре осталось всего несколько компаний. Сегодня последний день покупки под дивиденды акций «Фосагро» (1% годовых).
В первой половине дня, несмотря на негативный внешний фон, индекс МосБиржи может умеренно подрасти. С рынка будут выкупать подешевевшие ранее из-за дивотсечек тяжеловесные бумаги «Газпрома», «Сургутнефтегаза» и АФК «Система». Рубль по совокупности факторов продемонстрирует скорее нейтральную динамику.
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