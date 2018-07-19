Разговоры об усилении санкционного давления США создают негатив для российских активов

В последние пару торговых сессий на глобальных рынках отсутствует выраженная тенденция. В целом на американском фондовом рынке продолжают преобладать умеренно-позитивные настроения — индекс S&P 500 забрался к отметке в 2815 б.п. (максимумы с первых чисел февраля). Однако фондовые рынки других развитых стран не всегда разделяют подобный оптимизм — MSCI World еще не достиг максимумов середины июня — а развивающимся рынкам (в валютном выражении) пока и вовсе сложно преодолеть тенденцию последних месяцев к снижению.

Для российского рынка вчерашний торговый день в плане сантимента был отмечен новым ростом опасений относительно усиления санкционного давления. По факту проведения встречи Путин-Трамп в понедельник в Хельсинки среди американских конгрессменов стали активно звучать призывы рассмотреть представленный ранее DETER Act, позволяющий в случае нового вмешательства иностранного государства в выборы, проходящие на территории Соединенных Штатов , после заявлений главы Национальной разведки о том, что вмешательство имело место, в течение 10 дней автоматически вводить против него санкции. В отдельной главе посвященной возможному новому вмешательству в выборы со стороны РФ дается перечень мер, среди которых крайне радикальные предложения заморозить корреспондентские счета российских банков и активы энергетических компаний, а также запретить иностранным инвесторам работать с госдолгом. В целом большое число профессиональных американских экспертов считает перечень мер значительно излишним, и мы считаем маловероятным, что законопроект будет принят в его текущем виде, однако сам факт усиления разговоров об усилении санкционного давления создает негативный сантимент в отношении российских активов.