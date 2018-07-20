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Китай заинтересован в расширении поставок зерна из РФ
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Китай заинтересован в расширении поставок российского зерна 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Делегация Россельхознадзора провела переговоры с Главным Таможенным Управлением КНР (ГТУ) по вопросам допуска российской зерновой продукции на рынок Китая. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.
Стороны отметили увеличение объемов экспорта российской зерновой продукции в КНР, а также начало поставок таких культур как овес, гречиха, семена льна и семена подсолнечника.
ГТУ КНР рассказало, что в Китай ввозится из России соевых бобов около 90 млн тонн, семян рапса — 4 млн тонн, кукурузы — 3-4 млн тонн.
Как стало известно, китайское ведомство выразило заинтересованность в увеличении импорта российской зерновой продукции.
Ранее сообщалось, что Минсельхоз повысил прогноз по объему экспорта зерна.
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Комментарии1  Ещё 2 источника 
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