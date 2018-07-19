Основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 114000 п

Американские биржевые площадки в четверг завершили торговую сессию разнонаправленно на фоне сильной отчетности банковского сектора, основное внимание игроков было сосредоточено на результатах Morgan Stanley , который рапортовал о росте чистой прибыли на 39% за прошедший квартал.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,22%, закрывшись на отметке 2815,62 пункта, индекс Dow Jones вырос на 0,32%, NASDAQ потерял символические 0,01%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла третий день подряд, прибавив два базисных пункта до 2,88%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 2,02%, закрывшись на отметке $73,06. В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $71,20 и $70,20, сопротивления расположены на $73 и $75,10.

Положительной динамике цен на «черное золото», несмотря на «медвежьи» данные по запасам от Минэнерго США , способствовали близость технического уровня $71 по эталонному сорту Brent и сообщение министерского мониторингового комитета ОПЕК+, согласно которому картель и его союзники в июне выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 121%. Комитет заявил, что будет продолжать тщательно отслеживать ситуацию на мировом нефтяном рынке, для повышения его стабильности в интересах как производителей, так и потребителей.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,69%, закрывшись на отметке 2294,78 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2280 и 2260 пунктов, сопротивления расположены на 2312 п. и 2330 пунктов.

В текущей ситуации основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 114000, при проходе которого инструмент снизится к 112000 пунктам. Сопротивления расположены на 116000 и 118000 пунктах.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,96 снизившись на 0,57% по отношению к доллару США.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 62,85 и 63,35, поддержки расположены на 62,80 и 62,40.