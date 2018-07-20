Побег от денег. Россияне стали меньше экономить при росте цен

Россияне стали меньше отказывать себе в тратах, отмечают специалисты Аналитического центра НАФИ, которые в мае этого года провели опрос среди 1600 россиян из 42 регионов страны.

До данным исследования (есть у Forbes ), доля граждан, не ощущающих нехватку денег, выросла в мае по сравнению с сентябрем прошлого года на 12 п.п. — с 19% до 31%. При этом доля тех, кому все-таки приходится себе в чем-то отказывать, несколько снизилась.

В частности, россияне стали меньше экономить на отпуске (минус 9 п.п.), развлечениях (минус 12 п.п.), покупке одежды и обуви (минус 11 п.п.) и поездках к родственникам (минус 10 п.п.). Тем не менее доля тех, кому приходится урезать свои расходы, все еще велика. На отдыхе экономят 43% опрошенных, а на собственном лечении — 22% респондентов.

Источник: опрос НАФИ

Страх перед инфляцией

При этом, как показал опрос НАФИ, россияне стали более чувствительны к темпам роста инфляции. Доля граждан, оценивающих текущий уровень инфляции как «очень высокий», выросла в мае по сравнению с сентябрем 2017 года на 8 п.п., до 46%. В то же время сократилась доля тех, кто считает инфляцию умеренной — с 12% до 8%.

Россияне указали на высокий уровень инфляции несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом темпы роста цен на продукты снизились. Так, по данным Росстата , инфляция в период с января по май составила 1,6%, а по итогам 2017 года — 2,5%.

«Общественное мнение становится упрямее даже самой упрямой статистики», — говорит управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский . Люди склонны переоценивать темпы роста цен и делают выводы, опираясь на локальные общесоциальные поводы, кроме того, население более чутко реагирует на рост стоимости отдельных товаров. На этом фоне потребителей трудно убедить, что инфляция растет меньшими темпами.

По данным НАФИ, граждане заметили в мае незначительный рост цен на хлебобулочные изделия и молочные продукты, а также серьезное удорожание бензина. Количество респондентов, указавших на рост цен на топливо, выросло с 37% в сентябре 2017 года до 73% в мае 2018 года.

По данным Росстата, цена бензина в июне выросла по отношению к маю на 2,1%, стоимость газового моторного топлива увеличилась на 7,1%, а дизельного топлива — на 1,9%. Инфляционные ожидания россиян растут, следует из данных опросов, проводимых по заказу Банка России . В июне этот показатель достиг максимума с осени прошлого года. Причиной стали решение поднять НДС с 18% до 20% и ускоренный рост цен на топливо.

Гуляем на последние

На первый взгляд, может показаться парадоксальным, что россияне становятся менее экономными при росте цен на товары, замечает в комментарии к опросу директор по исследованиям Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов. С одной стороны, это может быть связано с тем, что сберегательные стратегии сменяются потребительскими и многие граждане отказываются от финансовой «подушки безопасности», считает Аймалетдинов.

Склонность россиян к сбережениям и тотальной экономии значительно ослабла относительно 2016 года, когда ставки в экономике были на более высоком уровне и население в общем и целом действовало более осторожно, опасаясь кризисных проявлений, подтверждает начальник отдела экспертов фондового рынка « БКС Брокер » Василий Карпунин.

По словам Ильи Жарова, об ухудшении положения граждан свидетельствует и стремительный рост беззалогового кредитования, в том числе за счет развития микрофинансовых институтов. В первом квартале рост потребительского кредитования составил 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обеспокоило ЦБ.

Еще одной причиной менее экономного поведения россиян может быть реакция на взлет цен на бензин, ожидания роста инфляции из-за анонсированного повышения НДС, а также резкого скачка курса доллара в апреле, предполагает Карпунин. «У населения начали проявляться признаки „бегства от денег“. Когда люди чувствуют, что их сбережения в рублях вновь начинают плавно девальвироваться, то у общества возникает ответная реакция», — объясняет аналитик.

Ослабление желания экономить можно также связать с ростом уверенности граждан в общеэкономической ситуации в стране, говорят эксперты. Однако, как показывают данные других исследований, граждане не стали более оптимистичными в отношении экономики. После президентских выборов, которые прошли в марте и во время которых наблюдался рост оптимизма граждан, ожидания россиян относительно экономических перспектив ухудшились, отмечали ранее эксперты РАНХиГС

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