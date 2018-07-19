Статистика ударила по нефти

Сырьевой рынок к четвергу остается не в самом устойчивом положении. С одной стороны, данные и API, и Минэнерго США , подтвердили рост запасов черного золота в Штатах на этой неделе, что само по себе является «медвежьим» фактором. С другой — слишком стремительное приближение к психологически тяжелой отметке $70 за баррель нефти марки Brent могло остановить избыточно активных продавцов и спровоцировать локальную коррекцию, как вчера вечером.

Сегодняшним утром бочка североморской смеси стоит $72,78 и снижается на 0,2%. Согласно наблюдениям Минэнерго, запасы черного золота выросли на 5,8 млн баррелей против среднего ожидания снижения на 3 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 3,2 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 0,3 млн баррелей. Загруженность НПЗ составила к 13 июля 94,3% (-2,3% за неделю — довольно много).

Тот факт, что в США снижаются запасы бензина вместе с сокращением загруженности заводов, помог «быкам» вчера стабилизировать позиции. В этом свете нельзя исключать, что на следующей неделе из-за сравнительно низкой для Штатов загруженности НПЗ запасы нефти снова покажут рост. Этот момент стоит держать в поле зрения.

Накануне баррель тестировал $71,19, теперь это новый промежуточный уровень поддержки, который будет актуален при новых попытках пробиться к $70 за баррель Brent. Если сегодня валютный сектор и доллар будут спокойны, нефть получит шанс консолидироваться в пределах $72,50-$73,00.