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Статистика ударила по нефти
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Статистика ударила по нефти 

Прайм 20 минут назад
Сырьевой рынок к четвергу остается не в самом устойчивом положении. С одной стороны, данные и API, и Минэнерго США, подтвердили рост запасов черного золота в Штатах на этой неделе, что само по себе является «медвежьим» фактором. С другой — слишком стремительное приближение к психологически тяжелой отметке $70 за баррель нефти марки Brent могло остановить избыточно активных продавцов и спровоцировать локальную коррекцию, как вчера вечером.
Сегодняшним утром бочка североморской смеси стоит $72,78 и снижается на 0,2%. Согласно наблюдениям Минэнерго, запасы черного золота выросли на 5,8 млн баррелей против среднего ожидания снижения на 3 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 3,2 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 0,3 млн баррелей. Загруженность НПЗ составила к 13 июля 94,3% (-2,3% за неделю — довольно много).
Тот факт, что в США снижаются запасы бензина вместе с сокращением загруженности заводов, помог «быкам» вчера стабилизировать позиции. В этом свете нельзя исключать, что на следующей неделе из-за сравнительно низкой для Штатов загруженности НПЗ запасы нефти снова покажут рост. Этот момент стоит держать в поле зрения.
Накануне баррель тестировал $71,19, теперь это новый промежуточный уровень поддержки, который будет актуален при новых попытках пробиться к $70 за баррель Brent. Если сегодня валютный сектор и доллар будут спокойны, нефть получит шанс консолидироваться в пределах $72,50-$73,00.
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