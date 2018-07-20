США продолжают угрожать Китаю

Ситуация на финансовых рынках остаётся крайне опасной. Буквально в последний час появилась новость от CNBC, что Д. Трамп готов ввести торговые пошлины на товары из Китая на $500 млрд Далее была цитата — «Если Китай будет сопротивляться, я уничтожу его экономику». Также озвучена и дата поэтапного вступления в силу нового противостояния. Уже с 1 сентября Америка готова ввести пошлины на 10% на китайские товары объёмом в 75 млрд долларов и далее список будет расширяться.

Если до выхода этой новости биржевые индексы в Европе показывали рост на 0.5%, то по факту они спикировали вниз на 1% и уже теряют 0.5%. Также откатилась на 1% и цена на нефть, а фьючерсы на основные биржевые индексы США снизились на скромные 0.2%. Конечно, подобные шаги Вашингтона могут резко подорвать весь рост мировой экономики, но инвесторы пока даже близко не хотят закладывать эти риски в стоимость акций.

Китайские биржевые индексы сегодня подросли почти на 3% на фоне запуска Банком Китая новой программы по накачке финансового сектора бесплатными и почти безлимитными деньгами. Подобные шаги регулятора временно удержат ситуацию на плаву, но дальше будет очень сильный побочный негативный эффект — ведь рано или поздно всю выданную ликвидность всё равно придётся вернуть. Подобную программу в разгар европейского долгового кризиса запускал ЕЦБ , и называлась она LTRO.

Российский фондовый рынок находится во власти продавцов всю неделю и показывает снижение пятый день подряд. На российские активы давят и падающие цены на сырьё, и растущие риски для Китая, и заявления о готовящихся новых санкциях со стороны США.

Рублёвый индекс Московской биржи сегодня теряет 0.6% и уже торгуется вблизи отметки 2255 пункта. Валютный индекс РТС в первой половине дня теряет 0.5% и торгуется вблизи отметки 1118 пунктов. Акции Сбербанка сегодня падали ещё на 2%, до отметки 204 рубля, и цель в 200 руб. всё ближе и ближе. Акции Магнита теряют почти 1.3% и приближаются к новым многолетним минимумам. Похоже, отметка в 4000 рублей за акцию уже реальна. Акции Роснефти падают почти на 2%, а вот акции Банка ВТБ пока растут на 1%.

С технической точки зрения, картина по российскому рублёвому индексу выглядит негативной. Индекс чётко развернулся и теперь держит путь к отметке 2200 пунктов. Валютный индекс РТС держит путь к отметке 1050 пунктов, которые могут быть достигнуты уже в августе.

Индекс промышленных металлов сегодня показывает слабо положительную динамику, но это лишь временная передышка в снижении, а не признаки разворота вверх. Сегодня индекс растёт на 0.5%. Цены на медь после вчерашнего обвала на 2.5% сегодня прибавляют 0.5%%. Цены на никель растут на 1%, платина растёт на 2% и торгуется около отметки 820$.

Цена тройской унции золота сегодня восстанавливается на 0.3% и торгуется вблизи отметки 1225 долларов. Очень важный уровень поддержки по золоту находился на отметке 1240$ и его пробой открыл дорогу к целям 1200 и даже 1150 долларов. Выход выше отметки 1240$ даст сигнал на возможный рост. Цены на нефть сегодня штормит. С утра был рост на 1%, потом падение на 0.5%. Котировки нефти марки Brent пока консолидируются около отметки 72.7$ за баррель.

На глобальном валютном рынке сегодня утром произошло резкое укрепление китайского юаня почти на 1%, что привело к небольшому снижению американского доллара. Сам индекс доллара (DXY) сегодня теряет 0.2% и торгуется на отметке 94.8 пунктов, при этом ключевая валютная пара евро-доллар растёт на 0.1% и торгуется ниже отметки 1.165. Российский рубль в паре с долларом сегодня укрепляется на скромные 0.2% и торгуется вблизи отметки 63.5. Если вдруг американский доллар выйдет выше отметки 64, то откроется цели роста в диапазон 65-70.

Рынок по-прежнему остаётся чисто новостным, всё будет зависеть от геополитики, поэтому прогнозировать что-либо сейчас крайне сложно. Пока лишь можно сказать с уверенностью одно — худшее ещё впереди, а острая фаза начнётся в августе.