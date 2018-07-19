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Битва между Китаем и США продолжается
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Битва между Китаем и США продолжается 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Ситуация на мировых финансовых рынках продолжает ухудшаться. Накануне советники Д. Трампа выступили с резкой критикой в адрес Китая, и теперь следующий раунд торговой войны неизбежен. Советники Д. Трампа считают, что США выиграют в торговой войне, так как американская экономика находится в отличной форме, в то время как в китайской экономике сейчас много проблем. Судя по действиям китайского банка, который продолжает ослаблять национальную валюту и анонсировал программу поддержки финансового сектора через предоставление бесплатной ликвидности, Китай явно готовится к затяжному противостоянию. Уже в ближайшие дни или недели Вашингтон введёт новые пошлины для китайских товаров, затем ответит зеркальными мерами Пекин и наступит новая острая фаза на всех финансовых рынках, причём основной удар примут на себя все фондовые рынки развивающихся стран.
Сводный индекс азиатского региона сегодня снизился на скромные 0.2%, биржевые европейские индексы пока теряют около 0.35%, а фьючерсы на основные биржевые индексы США снижаются на 0.3%. А вот где продолжается настоящий обвал, так это на рынке сырья, на этом фоне проходят распродажи на российском фондовом рынке.
Российский фондовый рынок на фоне новых заявлений о готовящихся санкциях со стороны США и на фоне снижающихся цен на сырьё падает четвёртый день подряд. Акции Сбербанка сегодня теряют ещё 3% и продолжают утягивать индексы. Рублёвый индекс Московской биржи сегодня теряет 0.8% и уже торгуется вблизи отметки 2275 пункта. Валютный индекс РТС в первой половине дня теряет уже 1.5% и торгуется вблизи отметки 1128 пунктов.
С технической точки зрения картина по российскому рублёвому индексу выглядит негативной. Индекс чётко развернулся и теперь держит путь к отметке 2200 пунктов. Валютный индекс РТС держит путь к отметке 1050 пунктов, которые могут быть достигнуты уже в августе.
СЫРЬЕ И ВАЛЮТА
Индекс промышленных металлов продолжает своё безоткатное падение из-за падения китайского юаня и растущих рисков нового витка торговой войны. Сегодня индекс теряет ещё 1.5%. Цены на медь падают сегодня на 3%, а от последнего максимума они обвалились уже на 25%. Цены на никель теряют 2.5%, платина падает на 2% и вновь торгуется на минимальных отметках за десятилетие, около отметки 800$. Цена тройской унции золота сегодня теряет ещё 0.8% и торгуется вблизи отметки 1215 долларов. Очень важный уровень поддержки по золоту находился на отметке 1240$ и его пробой открыл дорогу к целям 1200 и даже 1150 долларов. Обвал на рынке промышленных металлов потянул за собой вниз и нефтяные котировки. Цена нефти марки Brent сегодня теряет 1.5% и торгуется вблизи отметки 72$ за баррель.
На глобальном валютном рынке продолжается давление на китайский юань, что приводит к росту американского доллара. Сам индекс доллара (DXY) сегодня растёт ещё на 0.5% и торгуется на отметке 95.35 пунктов, при этом ключевая валютная пара евро-доллар теряет 0.5% и уже торгуется ниже отметки 1.16. Российский рубль в паре с долларом сегодня теряет ещё 1% и торгуется вблизи отметки 63.5. Если вдруг американский доллар выйдет выше отметки 64, то откроются цели роста в диапазон 65-70. Все остальные высокорисковые валюты, схожие с рублём, сегодня тоже теряют 1-1.5%. По всем странам наблюдаются проблемы на долговом рынке. Даже в США доходность гособлигаций сегодня подрастает на 0.5%.
ПРОГНОЗ
Крайне быстро ухудшается внешний фон для российского фондового рынка. Обвальное падение цен на сырьё явно сигнализирует о надвигающихся более существенных рисках. Как только начнётся коррекция и на американском фондовом рынке, всем остальным явно не поздоровится.
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