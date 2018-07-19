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Масштабного роста индекса Мосбиржи летом не будет
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Масштабного роста индекса Мосбиржи летом не будет 

Прайм 27 минут назад
Падение китайского фондового рынка, которое мы наблюдаем четвертый день подряд, ухудшает информационный фон. Индекс МосБиржи закрылся с понижением 0,7%. Торговая война усложняет Китаю задачу наладить экономику. Оптимистичные оценки влияния торговой войны на китайскую экономику не учитывают воздействие пошлин на настроения в деловых кругах, объемы инвестиций и расширение компаний, сообщили в заметке аналитики J. P. Morgan. Торговая война наступила в самый неподходящий момент для Китая, так как китайские власти сейчас пытаются взять под контроль проблему долгового бремени, говорят аналитики. В связи с тем, что спрос на продукцию может пострадать из-за торгового конфликта, для китайских властей было бы целесообразным смягчение монетарной политики или введение бюджетного стимулирования, считают в J. P. Morgan.
После закрытия реестров акций «быки» могут развернуть локальную игру на закрытие дивидендных разрывов, но сначала они дождутся роста цен на нефть. Цены не растут в том числе из-за замедления китайской экономики. Большинство инвестдомов ждут, что в конце года нефтяные цены будут в диапазоне $70-80. Citigroup недавно сохранил прогноз по цене Brent на 3-й кв. на уровне $78 и на уровне $79 на 4-й кв., поэтому по мере приближения цены к нижней границе диапазона ($70) можно ждать перехвата инициативы «нефтебыками».
Фондовые индексы США вчера выросли. Глава ФРС Джером Пауэлл выступил перед финансовым комитетом конгресса США и сообщил, что экономический подъем в США является устойчивым. Пауэлл сообщил, что ФРС не прогнозирует рецессии, но обеспокоен темпами роста госдолга.
Масштабного роста индекса МосБиржи летом я не жду из-за отсутствия серьезных драйверов роста и настороженного отношения инвесторов к активам развивающихся стран. В начале июля «быки» попытались перебить февральские максимумы, но у них ничего не получилось, потому что во второй декаде приостановился локальный рост индексов развивающихся рынков. Если говорить о локальных технических поддержках, то ближайшая находится на уровне 2280 или 2290, а более серьезная на уровне 2220.
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