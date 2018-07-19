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Госдума рассмотрит изменения в пенсионном законодательстве
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Госдума рассмотрит изменения в пенсионном законодательстве 

Авторадио 47 минут назад
Депутаты сегодня обсудят изменение пенсионной системы в первом чтении. Согласно инициативе правительства, сроки выхода на пенсию постепенно увеличатся до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. Это позволит увеличить размеры пенсионных выплат. Предполагается, что изменения начнутся в следующем году. Завершится переходный период в 2034 -ом. Парламент будет учитывать мнение граждан о пенсионной реформе, — ранее заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Все «заинтересованные» комитеты нижней палаты уже рекомендовали принять законопроект о повышении пенсионного возраста. В целом поддержала его и Счетная палата, но представила свои замечания. Так, госаудиторы отмечают, что проекте нет расчетов, которые бы наглядно показали взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и индексацией пенсионных выплат.
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