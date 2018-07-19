Почему крупнейшие инвесторы ставят на развивающиеся рынки 

Москва, 19 июля — «Вести. Экономика» Развивающиеся рынки готовы к ралли после того, как акции на $7 триллионов вошли в медвежью фазу, говорят три крупнейшие управляющие компании мира. Стратеги и инвесторы из Goldman Sachs Group Inc., Franklin Templeton Investments и BlackRock Inc. отмечают, что дешевизна, рост прибыли компаний и сильные фундаментальные показатели перевесят риски торговой войны «зуб за зуб», повышение процентных ставок и потенциальную рецессию в США, пишет Bloomberg. "Нам нравятся активы EM, особенно акции EM, — сказала Исабель Матеос и Лаго, главный стратег смешанным активам в BlackRock Investment Institute, аналитическом центре управляющей компании. — Это сочетание ситуации с глобальным ростом, ожиданий прибылей для компаний развивающихся рынков и сравнительной стоимости". Однако быки в меньшинстве. Более половины участников рынка ожидают продолжения распродажи акций и валют развивающихся стран, согласно результатам опроса Bloomberg среди 20 инвесторов, трейдеров и стратегов. Пессимизм по отношению к акциям развивающихся стран близок к самому высокому уровню за 23 года, свидетельствует индикатор Bank of America Merrill Lynch Risk-Love. Стратеги BofAML, в том числе Ритеш Самадхия, говорят, что «обычно это сигнал для увеличения экспозиции, а не ее сокращения», при условии, что это не совпадает с рецессией. Последние потрясения, такие как торговая напряженность и более сильный доллар, не должны дольше мешать акциям, отмечает Franklin Templeton. Вместе с тем, стоит отметить, что первое полугодие для большинства участников рынка обернулось провалом и потерей денег.. Стратегии, которые приносили им прибыль перестали работать.
Bloomberg
Развивающиеся рынки начали год как любимцы инвесторов, но затем были отвергнуты на фоне укрепления доллара и роста политических рисков. Разворачивающаяся торговая война ослабила надежду на то, что акции будут получать поддержку от синхронного экономического роста в мире. Китай, долгое время считавшийся локомотивом глобальной экономики, вступил в фазу «медвежьего» рынка. Разворот во многом берет начало во внезапной распродаже акций в начале февраля, которую связывали с ликвидацией масштабных ставок на снижение волатильности. С тех пор рынки стали более уязвимыми к растущим политическим рискам, поскольку застигнутые врасплох инвесторы стали все больше остерегаться рисковых активов. "Рынки качнулись из крайности в крайность: от мыслей о том, что можно игнорировать все риски, к гиперчувствительному настрою, — рассказал Bloomberg старший инвестменеджер Aberdeen Standard Investments в Лондоне Джеймс Этей. — Февральский поворот, когда акции неожиданно подверглись распродаже, стал моментом, когда ударные волны прокатились по всем финансовым рынкам, и инвесторы ощутили себя в новом мире". Акции развивающихся стран пока являются лидерами падения в этом году: по состоянию на конец прошлого месяца они принесли инвесторам убыток на уровне 6,8% с учетом дивидендов.