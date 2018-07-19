В Казани открывают горячую линию по пенсионной реформе

Сегодня в Казани будет работать горячая линия по законопроекту о повышении пенсионного возраста. Специалисты ПФР все расскажут и объяснят.

Звонки будут приниматься только сегодня — с 9:00 до 16:00. Телефон горячей линии — 279-27-27.

В июне правительство одобрило законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста: для мужчин — до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Сейчас пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет, а для женщин — 55 лет.

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