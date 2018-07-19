Банку Кореи необходимо следить за оттоком капитала

Москва , 18 июля — «Вести. Экономика». Центральному банку Южной Кореи необходимо более внимательно следить за финансовой стабильностью и оттоком капитала, поскольку спред между базовой процентной ставкой страны и ее партнером в США расширяется, заявил член правления банка.

"Отрицательная разница в процентных ставках (между США и Южной Кореей ) может существовать в течение долгого времени или даже расширяться", — заявил журналистам на пресс-конференции в Сеуле член правления Банка Кореи Ко Синг-бим.

Факторинг волатильности валютного рынка «стал более важным» в соображениях денежно-кредитной политики из-за более высокого риска оттока капитала, сказал Ко.

При ставке по федеральным фондам в США в диапазоне от 1,75% до 2%, выше контрольной нормы процентной ставки Южной Кореи в 1,5%, экономисты предупреждают об оттоке капитала в четвертой по величине экономике Азии, поскольку инвесторы стремятся получить более высокую доходность в США.

И дифференциал процентных ставок будет расширяться, а ФРС сигнализирует о еще двух повышениях ставок к концу года.

12 июля Банк Кореи сохранил ставку, но один член совета директоров проголосовал за повышение процентных ставок, что увеличило ожидания повышения ставок в ближайшие месяцы, поскольку крупные центробанки ужесточили денежно-кредитную политику.