АБР: торговая война создает риски для роста в Азии

Москва , 19 июля — «Вести. Экономика» Перспективы роста в Азии могут пострадать в случае, если торговые споры между США Китаем продолжат ухудшаться, сообщает в своем новом докладе Азиатский банк развития.

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В своем докладе о перспективах развития Азии АБР сохранил прежний прогноз роста для развивающихся стран Азии на уровне 6% в 2018 году и 5,9% в 2019 году, заявив, что большинство стран региона находятся на пути к достижению ожидаемых целей.

Тарифы, введенные до 15 июля, были учтены в соответствии с предыдущим прогнозом, но дальнейшие действия могут нанести ущерб региону, заявляют в АБР. 6 июля США ввели пошлины на импорт товаров в размере $34 млрд из Китая. КНР ответил соответственно.

"Риск дальнейшего ужесточения протекционистских мер может подорвать доверие потребителей и бизнеса, и перспективы роста в Азии”, — говорится в докладе АБР.

Китай, крупнейшая экономика региона, по-прежнему будет расти на 6,6% в 2018 году и на 6,4% в следующем году. Китай вырос на 6,8% в первой половине 2018 года, чему способствовали потребительские расходы и надежные инвестиции в недвижимость и производство. Тем не менее, риск от его торгового спора и инвестиционных конфликтов с США может ослабить перспективы роста страны на оставшуюся часть 2018 года, говорится в докладе.

Ожидается, что в 2018 году экономика Индии вырастет на 7,3%, а в 2019 году рост составит до 7,6%. Подъем поддержат реформы в банковской системе, которые, как ожидается, будут стимулировать частные инвестиции. Кроме того, введение налога на товары и услуги даст свои результаты. Повышение цен на нефть, однако, представляют собой риск снижения роста в Индии , отмечают в АБР.

Прогноз роста в Юго-Восточной Азии также остается на уровне 5,2% в этом году и в следующем. Согласно прогнозам, Индонезия будет расти на 5,2%, по сравнению с 5,3% в апрельском прогнозе, поскольку ожидается, что рост экспорта останется умеренным.