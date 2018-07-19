Мир фокусируется на мощи экономики КНР в период значительной неопределенности

Пекин, 18 июля / Синьхуа / — В настоящее время отдельные страны в своем отстаивании протекционизма идут против общего течения, нарастают факторы неопределенности в мировой экономике. Весь мир в настоящее время напряженно ищет пункты уверенности в росте.

Взгляды концентрируются на Востоке, и Китай как вторая крупнейшая экономика мира на фоне множества сложных вызовов продолжает добиваться прогресса при общей стабильности. Все более явственным становится направленность Китая на высококачественное развитие.

Все это задает большую определенность для переживающей значительную неопределенность мировой экономики. День изо дня все более ярко высвечиваются мощь и уверенность, которые характеризуют экономику Китая.

Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В настоящее время отдельные страны в своем отстаивании протекционизма идут против общего течения, нарастают факторы неопределенности в мировой экономике. Весь мир в настоящее время напряженно ищет пункты уверенности в росте.

Взгляды концентрируются на Востоке, и Китай как вторая крупнейшая экономика мира на фоне множества сложных вызовов продолжает добиваться прогресса при общей стабильности. Все более явственным становится направленность Китая на высококачественное развитие.

Все это задает большую определенность для переживающей значительную неопределенность мировой экономики. День изо дня все более ярко высвечиваются мощь и уверенность, которые характеризуют экономику Китая.

Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В настоящее время отдельные страны в своем отстаивании протекционизма идут против общего течения, нарастают факторы неопределенности в мировой экономике. Весь мир в настоящее время напряженно ищет пункты уверенности в росте.

Взгляды концентрируются на Востоке, и Китай как вторая крупнейшая экономика мира на фоне множества сложных вызовов продолжает добиваться прогресса при общей стабильности. Все более явственным становится направленность Китая на высококачественное развитие.

Все это задает большую определенность для переживающей значительную неопределенность мировой экономики. День изо дня все более ярко высвечиваются мощь и уверенность, которые характеризуют экономику Китая.

Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В настоящее время отдельные страны в своем отстаивании протекционизма идут против общего течения, нарастают факторы неопределенности в мировой экономике. Весь мир в настоящее время напряженно ищет пункты уверенности в росте.

Взгляды концентрируются на Востоке, и Китай как вторая крупнейшая экономика мира на фоне множества сложных вызовов продолжает добиваться прогресса при общей стабильности. Все более явственным становится направленность Китая на высококачественное развитие.

Все это задает большую определенность для переживающей значительную неопределенность мировой экономики. День изо дня все более ярко высвечиваются мощь и уверенность, которые характеризуют экономику Китая.

Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В настоящее время отдельные страны в своем отстаивании протекционизма идут против общего течения, нарастают факторы неопределенности в мировой экономике. Весь мир в настоящее время напряженно ищет пункты уверенности в росте.

Взгляды концентрируются на Востоке, и Китай как вторая крупнейшая экономика мира на фоне множества сложных вызовов продолжает добиваться прогресса при общей стабильности. Все более явственным становится направленность Китая на высококачественное развитие.

Все это задает большую определенность для переживающей значительную неопределенность мировой экономики. День изо дня все более ярко высвечиваются мощь и уверенность, которые характеризуют экономику Китая.

Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В настоящее время отдельные страны в своем отстаивании протекционизма идут против общего течения, нарастают факторы неопределенности в мировой экономике. Весь мир в настоящее время напряженно ищет пункты уверенности в росте.

Взгляды концентрируются на Востоке, и Китай как вторая крупнейшая экономика мира на фоне множества сложных вызовов продолжает добиваться прогресса при общей стабильности. Все более явственным становится направленность Китая на высококачественное развитие.

Все это задает большую определенность для переживающей значительную неопределенность мировой экономики. День изо дня все более ярко высвечиваются мощь и уверенность, которые характеризуют экономику Китая.

Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В настоящее время отдельные страны в своем отстаивании протекционизма идут против общего течения, нарастают факторы неопределенности в мировой экономике. Весь мир в настоящее время напряженно ищет пункты уверенности в росте.

Взгляды концентрируются на Востоке, и Китай как вторая крупнейшая экономика мира на фоне множества сложных вызовов продолжает добиваться прогресса при общей стабильности. Все более явственным становится направленность Китая на высококачественное развитие.

Все это задает большую определенность для переживающей значительную неопределенность мировой экономики. День изо дня все более ярко высвечиваются мощь и уверенность, которые характеризуют экономику Китая.

Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В настоящее время отдельные страны в своем отстаивании протекционизма идут против общего течения, нарастают факторы неопределенности в мировой экономике. Весь мир в настоящее время напряженно ищет пункты уверенности в росте.

Взгляды концентрируются на Востоке, и Китай как вторая крупнейшая экономика мира на фоне множества сложных вызовов продолжает добиваться прогресса при общей стабильности. Все более явственным становится направленность Китая на высококачественное развитие.

Все это задает большую определенность для переживающей значительную неопределенность мировой экономики. День изо дня все более ярко высвечиваются мощь и уверенность, которые характеризуют экономику Китая.

Пекин, 18 июля /Синьхуа/ — В настоящее время отдельные страны в своем отстаивании протекционизма идут против общего течения, нарастают факторы неопределенности в мировой экономике. Весь мир в настоящее время напряженно ищет пункты уверенности в росте.

Взгляды концентрируются на Востоке, и Китай как вторая крупнейшая экономика мира на фоне множества сложных вызовов продолжает добиваться прогресса при общей стабильности. Все более явственным становится направленность Китая на высококачественное развитие.

Все это задает большую определенность для переживающей значительную неопределенность мировой экономики. День изо дня все более ярко высвечиваются мощь и уверенность, которые характеризуют экономику Китая.