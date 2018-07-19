Россия подготовила план борьбы с санкциями

Россия приготовилась системно отреагировать на санкции Запада

Минфин подготовил план систематизации антисанкционного законодательства, который предполагает, в частности, обеспечение работы подпавших под санкции компаний на внутреннем финансовом и долговом рынках и гармонизацию контрсанкционных мер. Отдельно Москва готовит проект ответных санкций против Киева.

По информации газеты «Коммерсант», правительственный план, составленный Минфином, был одобрен на совещании у первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова в начале июля. Согласно документу, до конца июля будет создана рабочая группа по противодействию санкциям. Минпромторг Минэкономики и Минфин рассмотрят целесообразность введения утилизационного сбора на иностранную продукцию, а ФАС и Минэкономики предстоит изучить целесообразность правки законодательства «для снижения зависимости экономики России от иностранных патентообладателей».

Газета сообщает, что одобренный правительством перечень ответных мер включает пять тематических блоков и 17 пунктов. Первым блоком указана разработка к августу 2018 года мер по снижению использования доллара во внешних торговых операциях в пользу расчетов в нацвалютах. Второй блок плана посвящен доступу компаний, оказавшихся под западными санкциями, на внутренний финансовый рынок. Третий, «антимонопольный», блок призван ограничить «недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных государств», не исключая возможности ограничений импорта.

Кроме того, в России будут систематизированы меры по ограничению доступа к информации о компаниях, рискующих подпасть под санкции. В план вошло и обеспечение возможности не публиковать отдельные данные о госзакупках и закупках госкомпаний, как и вывод гособоронзаказа на отдельную торговую площадку.

План предусматривает также реализацию законопроекта о специальных административных районах (САР), которые позволят компаниям перерегистрироваться и не раскрывать внешнему миру данные о структуре собственности.

Отдельно Министерство финансов подготовит проект ответных санкций против Украины , включая блокирование активов и запрет вывода капитала для нескольких сотен физических и около ста юридических лиц, в частности, крупных бизнесменов, членов кабмина Украины , украинских политиков и силовиков. Минэкономики проанализирует импорт Россией украинских товаров и даст оценку тому, на какие из них могут быть наложены ограничения.

По словам источника издания в руководстве одного из ведомств, вопрос о введении санкций в отношении физических и юридических лиц Украины находился на повестке дня с 2014 года. К этому призывал силовой блок правительства, однако было принято решение отложить такие меры «про запас». Подчеркивается, что меры станут зеркальным ответом на аналогичные шаги со стороны Киева, внесшего в черный список 1 тыс. 748 физических лиц и 756 юридических лиц из России.