МЕХИКО, 19 июл /ПРАЙМ/. Танкер класса Aframax в июле доставит крупнейшую с 2015 года партию нефти из канадского Ванкувера в Китай, сообщает агентство Рейтер.
Канада крайне заинтересована в поставках энергоресурсов на быстро растущие рынки Азии, но ей не хватает мощностей трубопроводов для поставки нефти из провинции Альберта на побережье страны. Однако в апреле и июле из Ванкувера отправилось несколько суден с нефтью в Китай, Таиланд и Южную Корею, отмечает агентство.
Танкер Serene Sea должен прибыть в Китай 26 июля, в результате чего экспорт нефти из Канады в Китай в июле составит 16,6 тысячи баррелей в день. В апреле из канадского порта отправились два танкера — в Китай и Таиланд, которые доставили азиатским потребителям 742 тысячи баррелей.