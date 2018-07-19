Канада отправила в Китай танкер с крупнейшей с 2015 г партией нефти — СМИ

Канада крайне заинтересована в поставках энергоресурсов на быстро растущие рынки Азии, но ей не хватает мощностей трубопроводов для поставки нефти из провинции Альберта на побережье страны. Однако в апреле и июле из Ванкувера отправилось несколько суден с нефтью в Китай, Таиланд Южную Корею , отмечает агентство.

Танкер Serene Sea должен прибыть в Китай 26 июля, в результате чего экспорт нефти из Канады в Китай в июле составит 16,6 тысячи баррелей в день. В апреле из канадского порта отправились два танкера — в Китай и Таиланд, которые доставили азиатским потребителям 742 тысячи баррелей.