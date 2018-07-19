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Канада отправила в Китай танкер с крупнейшей с 2015 г партией нефти — СМИ
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Канада отправила в Китай танкер с крупнейшей с 2015 г партией нефти — СМИ 

Прайм 1 час назад
МЕХИКО, 19 июл /ПРАЙМ/. Танкер класса Aframax в июле доставит крупнейшую с 2015 года партию нефти из канадского Ванкувера в Китай, сообщает агентство Рейтер.
Канада крайне заинтересована в поставках энергоресурсов на быстро растущие рынки Азии, но ей не хватает мощностей трубопроводов для поставки нефти из провинции Альберта на побережье страны. Однако в апреле и июле из Ванкувера отправилось несколько суден с нефтью в Китай, Таиланд и Южную Корею, отмечает агентство.
Танкер Serene Sea должен прибыть в Китай 26 июля, в результате чего экспорт нефти из Канады в Китай в июле составит 16,6 тысячи баррелей в день. В апреле из канадского порта отправились два танкера — в Китай и Таиланд, которые доставили азиатским потребителям 742 тысячи баррелей.
Ранее в июле США отправили с завода на Аляске 953 тысячи баррелей в Китай, и еще два судна с 2,6 миллиона баррелей ушли из Техаса в Японию.
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