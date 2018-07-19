Ульянов прокомментировал возможный отказ Японии от импорта иранской нефти

В четверг газета «Никкэй» сообщила, что нефтяные компании Японии рассматривают вопрос о возможности отказа от закупок иранской нефти.

"Что касается принятого Японией решения, то оно вызывает сожаление, как я понимаю, это вынужденное решение, потому что Соединенные Штаты откровенно запугивают международный бизнес, грозя ему серьезными экономическими последствиями и далеко не у всех есть политическая воля этому противостоять", — сказал Ульянов.