Ульянов прокомментировал возможный отказ Японии от импорта иранской нефти 

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Намерение Японии отказаться от импорта нефти из Ирана вызывает сожаление и, вероятно, является следствием запугиваний со стороны США, заявил журналистам постпред РФ в Вене при международных организациях Михаил Ульянов.
В четверг газета «Никкэй» сообщила, что нефтяные компании Японии рассматривают вопрос о возможности отказа от закупок иранской нефти.
"Что касается принятого Японией решения, то оно вызывает сожаление, как я понимаю, это вынужденное решение, потому что Соединенные Штаты откровенно запугивают международный бизнес, грозя ему серьезными экономическими последствиями и далеко не у всех есть политическая воля этому противостоять", — сказал Ульянов.