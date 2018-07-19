Россиян предложили увольнять по новой статье

Россиян предложили увольнять за утрату доверия

Бизнес-сообщество попросило Минтруд добавить в Трудовой кодекс новое основание для увольнения работников — в связи с утратой доверия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу департамента госслужбы ведомства Дмитрия Баснака.

Сейчас увольнять на таком основании могут только госслужащих (чиновников, полицейских, военных) и людей, чья работа связана с денежными или товарными ценностями. По данным «Известий», теперь увольнять за утрату доверия хотят и в коммерческих компаниях.

Баснак заявил газете, что Минтруд сейчас рассматривает эту инициативу. По мнению чиновника, такую поправку могут внести в Трудовой кодекс, но коснется она «ограниченного круга компаний».

Представители бизнес-объединений пояснили, что нововведение защитит компании от недобросовестных сотрудников и промышленного шпионажа. Член генсовета «Деловой России» Ильдар Шайхутдинов рассказал, что компании вкладывают миллионы в новые разработки и исследования, а сотрудники крадут результаты этой работы и перепродают конкурентам, воруя чертежи и скачивая данные на флешки.

Член Торгово-промышленной палаты России Валентин Игнатьев заявил, что увольнение по такой статье будет подобно «волчьему билету». По мнению главы комитета Госдумы по безопасности Анатолия Выборного, такую норму можно ввести для компаний с госучастием.

Увольнение по утрате доверия грозит госслужащим за нарушение налагаемых запретов (занятие бизнесом, участие в иностранных НКО, зарубежные счета), сокрытие информации о доходах или расходах, а также непринятие мер для урегулирования конфликта интересов.