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На Украине украинцам приписали создание газовой отрасли России
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На Украине украинцам приписали создание газовой отрасли России 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров назвал украинцев создателями газовой отрасли России. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
«Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы. Ивано-Франковский институт нефти и газа. Это все выпускники там до сих пор работают. Умом и трудом украинцев было создано все это богатство», — сказал он.
8 июня в Харьковской области Украины было открыто месторождение газа. На этапе геологического изучения запасы месторождения составляют по меньшей мере 200 миллионов кубометров.
В декабре 2016 года украинское научно-исследовательское судно «Искатель» разведало на северо-западном шельфе Черного моря у Одесской области запасы 35 миллиардов кубометров газа. Временно исполнявший обязанности главы Государственной службы геологии и недр Николай Бояркин заявил, что у Киева имеется достаточно ресурсов для обеспечения собственных потребностей газом, который Украина может добывать самостоятельно.
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