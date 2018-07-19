Парламентарий представил проект закона о введении санкций против лиц, инвестирующих в осуществляемые правительством России проекты по экспорту энергоносителей.
На официальном сайте Сената Конгресса США опубликована инициатива сенатора Джона Баррассо. Он представил проект закона о введении санкций против лиц, инвестирующих в осуществляемые правительством России проекты по экспорту энергоносителей. В том числе речь идет о газопроводе «Северный поток — 2».
Баррассо сообщил на своей официальной странице в Twitter, что Россия может попытаться использовать энергетические ресурсы для геополитических целей.
BREAKING: @SenJohnBarrasso announces that he will introduce legislation tomorrow to reduce NATO allies’ dependence on Russia for natural gas, pushing back on Nord Stream 2 pipeline pic.twitter.com/uN6rd4JoKr
— Senate GOP Policy (@SenateRPC) 17 июля 2018 г.
"Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода, связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря. Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года.