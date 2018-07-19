Ещё
Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,19%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,19% 

Investing.com Россия 30 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов горнодобывающей промышленности, электроэнергетики и услуг.
На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General поднялся на 0,19%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Trevali Mining (LM:TV), которые подорожали на 0,060 п. (10,17%), закрывшись на отметке в 0,650. Котировки Milpo (LM:MIL) выросли на 0,280 п. (7,00%), завершив торги на уровне 4,280. Бумаги Minsur (LM:MINi) выросли в цене на 0,090 п. (6,67%), закрывшись на отметке 1,440.
Лидерами падения стали акции Panoro (LM:PML), цена которых упала на 0,012 п. (5,71%), завершив сессию на отметке 0,198. Акции Corporacion Aceros Arequipa SA (LM:ARE) поднялись на 0,020 п. (2,04%), закрывшись на уровне 0,960, а Inretail Peru (LM:INR) снизились в цене на 0,500 п. (1,92%) и завершили торги на отметке 25,500.
На фондовой бирже Лимы количество подорожавших бумаг (18) превысило количество закрывшихся в минусе (12), а котировки 8 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,12%, или 0,75, достигнув отметки $67,91 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,01%, или 0,01, до $73,04 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе не изменились 0,00%, или 0,00, до отметки $1.227,30 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN снизилась на 0,09% до 3,2695, а котировки EUR/PEN повысились на 0,08%, достигнув отметки 3,8125.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,12% до 94,84.
Investing.com Россия: последние новости
Нефть дешевеет на сигналах из Саудовской Аравии и США Рынок акций Филиппин закрылся ростом, PSEi Composite прибавил 0,17% Рынок акций Нигерии закрылся падением, NSE 30 снизился на 0,37%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский певец покончил с собой100
Греция парировала выпад России386
Россияне бегут с Дальнего Востока258
У Розенбаума нашли рак83
Умирающий турист обратился к обокравшему его карманнику14
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение