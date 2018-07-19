Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,19%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов горнодобывающей промышленности, электроэнергетики и услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General поднялся на 0,19%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Trevali Mining (LM:TV), которые подорожали на 0,060 п. (10,17%), закрывшись на отметке в 0,650. Котировки Milpo (LM:MIL) выросли на 0,280 п. (7,00%), завершив торги на уровне 4,280. Бумаги Minsur (LM:MINi) выросли в цене на 0,090 п. (6,67%), закрывшись на отметке 1,440.

Лидерами падения стали акции Panoro (LM:PML), цена которых упала на 0,012 п. (5,71%), завершив сессию на отметке 0,198. Акции Corporacion Aceros Arequipa SA (LM:ARE) поднялись на 0,020 п. (2,04%), закрывшись на уровне 0,960, а Inretail Peru (LM:INR) снизились в цене на 0,500 п. (1,92%) и завершили торги на отметке 25,500.

На фондовой бирже Лимы количество подорожавших бумаг (18) превысило количество закрывшихся в минусе (12), а котировки 8 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,12%, или 0,75, достигнув отметки $67,91 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,01%, или 0,01, до $73,04 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе не изменились 0,00%, или 0,00, до отметки $1.227,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN снизилась на 0,09% до 3,2695, а котировки EUR/PEN повысились на 0,08%, достигнув отметки 3,8125.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,12% до 94,84.