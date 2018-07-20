Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 0,32%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов горнодобывающей промышленности, банковских и финансовых услуг и продовольствия и напитков.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General подешевел на 0,32%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Edegel (LM:EDE), которые подорожали на 0,070 п. (3,45%), закрывшись на отметке в 2,100. Котировки Candente Copper (LM:DNT) выросли на 0,0010 п. (1,82%), завершив торги на уровне 0,0560. Бумаги Ferreyros (LM:FER) выросли в цене на 0,040 п. (1,72%), закрывшись на отметке 2,360.

Лидерами падения стали акции Trevali Mining (LM:TV), цена которых упала на 0,030 п. (4,62%), завершив сессию на отметке 0,620. Акции Minsur (LM:MINi) поднялись на 0,050 п. (3,47%), закрывшись на уровне 1,390, а Sider (LM:SID) снизились в цене на 0,020 п. (2,78%) и завершили торги на отметке 0,700.

На фондовой бирже Лимы количество подешевевших бумаг (12) превысило количество закрывшихся в плюсе (8), а котировки 15 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,41%, или 0,28, достигнув отметки $68,03 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре практически не изменились 0,00%, или 0,00, до $72,58 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,44%, или 5,40, до отметки $1.222,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN выросла на 0,15% до 3,2745, а котировки EUR/PEN упали на 0,18%, достигнув отметки 3,8058.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,15% до 94,98.