Ещё
Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 0,32%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 0,32% 

Investing.com Россия 48 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов горнодобывающей промышленности, банковских и финансовых услуг и продовольствия и напитков.
На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General подешевел на 0,32%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Edegel (LM:EDE), которые подорожали на 0,070 п. (3,45%), закрывшись на отметке в 2,100. Котировки Candente Copper (LM:DNT) выросли на 0,0010 п. (1,82%), завершив торги на уровне 0,0560. Бумаги Ferreyros (LM:FER) выросли в цене на 0,040 п. (1,72%), закрывшись на отметке 2,360.
Лидерами падения стали акции Trevali Mining (LM:TV), цена которых упала на 0,030 п. (4,62%), завершив сессию на отметке 0,620. Акции Minsur (LM:MINi) поднялись на 0,050 п. (3,47%), закрывшись на уровне 1,390, а Sider (LM:SID) снизились в цене на 0,020 п. (2,78%) и завершили торги на отметке 0,700.
На фондовой бирже Лимы количество подешевевших бумаг (12) превысило количество закрывшихся в плюсе (8), а котировки 15 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,41%, или 0,28, достигнув отметки $68,03 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре практически не изменились 0,00%, или 0,00, до $72,58 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,44%, или 5,40, до отметки $1.222,50 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN выросла на 0,15% до 3,2745, а котировки EUR/PEN упали на 0,18%, достигнув отметки 3,8058.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,15% до 94,98.
Investing.com Россия: последние новости
Рынок акций Канады закрылся падением, S&P/TSX Composite снизился на 0,49% Рынок акций Филиппин закрылся ростом, PSEi Composite прибавил 0,17% Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 0,16%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам427
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В ДНР впервые вынесен смертный приговор99
Жительницу Калининграда обвинили в госизмене47
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня22
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение