ФРС понадобится 4 года на нормализацию баланса

Москва , 18 июля — «Вести. Экономика» Около 4-х лет займет процесс нормализации баланса Федеральной резервной системы (ФРС), заявил глава регулятора Джером Пауэлл , выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США в среду. Он уверен, что текущая программа сокращения баланса, который на данный момент достигает около $4,5 трлн, работает довольно эффективно, и у ФРС нет никаких оснований ее менять. В рамках этой программы, ФРС ежемесячно гасит гособлигации на $24 млрд и ипотечные бумаги — на $16 млрд Каждый квартал объем операций увеличивается на $10 млрд в месяц.

Инвесторы пристально следили за выступлением главы Федрезерва. Джером Пауэлл рассказал о положении дел в монетарной сфере. По его мнению, денежно-кредитная политика в США справляется как со стабильным уровнем инфляции, так и с полной занятостью.