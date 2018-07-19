ФРС понадобится 4 года на нормализацию баланса 

Москва, 18 июля — «Вести. Экономика» Около 4-х лет займет процесс нормализации баланса Федеральной резервной системы (ФРС), заявил глава регулятора Джером Пауэлл, выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США в среду. Он уверен, что текущая программа сокращения баланса, который на данный момент достигает около $4,5 трлн, работает довольно эффективно, и у ФРС нет никаких оснований ее менять. В рамках этой программы, ФРС ежемесячно гасит гособлигации на $24 млрд и ипотечные бумаги — на $16 млрд Каждый квартал объем операций увеличивается на $10 млрд в месяц.
Инвесторы пристально следили за выступлением главы Федрезерва. Джером Пауэлл рассказал о положении дел в монетарной сфере. По его мнению, денежно-кредитная политика в США справляется как со стабильным уровнем инфляции, так и с полной занятостью.
"Объем активов на балансе ФРС вернется к уровню не больше того, каким он должен быть, а в составе активов останутся в основном государственные облигации США", — заявил Пауэлл. В то же время он отметил, что у американского бизнес сообщества вызывает обеспокоенность эскалация торговых войн. «Мы видели существенный импульс к росту экономики ранее в этом году. Но не хотелось, чтобы этот импульс был нивелирован неопределенностью, связанной с торговыми войнами», — заявил Пауэлл. Самого же Пауэлла беспокоит тот факт, что госдолг США растет намного быстрее темпов ВВП. «Госдолг растет, и я думаю, что он растет быстрее, чем наша экономика. Нам необходимо, чтобы экономика росла быстрее, чем госдолг. Нам нужно над этим работать. На этом фоне налогово-бюджетная политика страны остается на пути неустойчивого развития», — отметил он. Стоит добавить, что политика Федрезерва изменилась. При Джанет Йеллен ФРС предпочла бы действовать осторожно и отложила повышение стоимости заимствований до декабря. Действия регулятора под руководством Джерома Пауэлла менее очевидны, отмечает Bloomberg. С учетом этой неопределенности выступление нового председателя ФРС в сенате на этой неделе заслуживает особого внимания. Потребительская инфляция в США за 12 месяцев по июнь ускорилась до 2,9%, или максимального уровня с начала 2012 г. Базовая инфляция, которая не включает цены на нефть и другие более волатильные товары, достигла 2,3% — максимума с начала 2017 г. Кроме того, согласно опубликованной ранее на прошлой неделе статистике цены производителей выросли на 3,4% в годовом выражении, обещая дальнейшее ускорение инфляции. Рост этих показателей укрепит уверенность самого влиятельного центробанка мира в том, что его целевой индикатор — индекс расходов на личное потребление — достигнет таргета в 2%. А учитывая значительное улучшение ситуации на рынке труда, вновь подтвержденное июньской статистикой, ФРС вплотную подошла к выполнению своего двойного мандата. Цифры также согласуются с позитивной оценкой состояния экономики, данной Пауэллом на прошлой неделе, и его прогнозом, что снижение налогов обеспечит экономике еще как минимум три года роста. Однако центробанк не может сбрасывать со счетов опасения компаний, которые, как сообщается, сокращают или откладывают инвестиции или же планируют это сделать из-за неопределенности в связи с торговой политикой США. Эта проблема упоминалась в опубликованном в четверг протоколе заседания Европейского центробанка, а также в «минутках» ФРС.