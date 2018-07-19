Рынок акций Мексики закрылся ростом, S&P/BMV IPC прибавил 0,61%

Investing.com — Фондовый рынок Мексики завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров и услуг, производителей товаров массового потребления и сырья.

На момент закрытия на фондовой бирже Мексики S&P/BMV IPC подорожал на 0,61%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/BMV IPC по итогам сегодняшних торгов были акции Elektra (MX:ELEKTRA), которые подорожали на 30,98 п. (5,22%), закрывшись на отметке в 625,00. Котировки CEMEX Cpo (MX:CMXCPO) выросли на 0,250 п. (1,99%), завершив торги на уровне 12,830. Бумаги Financiero Banorte (MX:GFNORTEO) выросли в цене на 2,240 п. (1,83%), закрывшись на отметке 124,490.

Лидерами падения стали акции Penoles (MX:PENOLES), цена которых упала на 7,54 п. (2,29%), завершив сессию на отметке 321,78. Акции Becle SA (MX:CUERVO) поднялись на 0,640 п. (2,25%), закрывшись на уровне 27,850, а BanRegio Grupo Financiero SAB de CV (MX:RA) снизились в цене на 2,13 п. (1,85%) и завершили торги на отметке 113,01.

На фондовой бирже Мексики количество подорожавших бумаг (172) превысило количество закрывшихся в минусе (133), а котировки 15 акций практически не изменились.

Котировки акций Penoles (MX:PENOLES) упали до 52-недельного минимума, упав на 2,29%, 7,54 п., и завершили торги на отметке 321,78. Котировки акций Becle SA (MX:CUERVO) упали до исторического минимума, упав на 2,25%, 0,640 п., и завершили торги на отметке 27,850.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,01%, или 0,10, достигнув отметки $1.227,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 1,01%, или 0,68, до $67,84 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 1,09%, или 0,79, до отметки $72,95 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/MXN выросла на 0,04% до 18,9016, а котировки EUR/MXN упали на 0,14%, достигнув отметки 22,0046.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,12% до 94,84.