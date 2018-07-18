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Казаки хотят работать до смерти без пенсии
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Казаки хотят работать до смерти без пенсии 

News.ru 54 минуты назад
Председатель казачьей партии Николай Константинов поддержал пенсионную реформу. По его словам, некоторые казаки заявили готовность отказаться от пенсии и работать до смерти.
Повышение пенсионного возраста является неизбежной мерой и позволит увеличить размер государственного содержания пенсионеров, считает он.
«Чтобы действующие пенсионеры получали достойные выплаты, должно увеличится количество источников их содержания. Кроме как повышением пенсионного возраста эту проблему не решить. Мы ради будущего наших детей готовы поработать подольше», — цитирует слова Константинова «Федерал Пресс».
Однако он признает, что пенсионная реформа может негативно сказаться на проблеме трудоустройства молодежи, поскольку высвобождение рабочих мест будет осуществляться с трудом. По его мнению, для решения этой проблемы правительство размышляет над этим вопросом.
17 июля комитет Государственной думы по охране здоровья одобрил правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Однако депутаты отметили, что данный вопрос нуждается в системном подходе и комплексных мерах.
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