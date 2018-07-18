Россия перестала подкармливать США

Двукратное урезание вложений России в госдолг США в апреле оказалось только началом. Теперь Россия сократила их долю еще в три раза. Последний раз Россия так мало вкладывала в американские казначейские бумаги более десяти лет назад. Чем объясняется столь резкая распродажа и не навредит ли это золотовалютным резервам самой России?

Оказалось, что небывалое сокращение вложений Россией в госдолг США в апреле в два раза (с 96,1 до 48,7 млрд долларов) — это только начало. Новые данные Минфина США свидетельствуют, что в мае Россия урезала вложения в казначейские бумаги еще в три раза — до 14,9 млрд долларов. Это минимум десятилетней давности.

Столь малой долей в т.н. трежерис Россия владела последний раз аж в 2007 году. Именно с того года Россия, собственно, и начала делать крупные вложения в американский госдолг. Максимальный объем вложений был в октябре 2010 года, когда Россия держала в американских бумагах 176,3 млрд долларов.

Еще в марте 2018 году Россия была в числе 16 крупнейших держателей американских казначейских бумаг. Уже к апрелю, сбросив половину, Россия опустилась на 22 строчку в рейтинге, а теперь не входит и в число 33 крупнейших держателей. Лидером по-прежнему остается Китай , который владеет американскими облигациями на 1,2 трлн долларов.

«Раньше колебания трежерис в российских золотовалютных резервах были тесно связаны с их динамикой: ЦБ накапливал их по мере роста портфеля и распродавал в месяцы снижения. Но в последние месяцы происходит явная распродажа американских госбумаг из наших ЗВР», — говорит финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Что же стало причиной такого резкого отказа России давать в долг США? Неужели сработали призывы некоторых политиков прекратить кормить США или российские власти окутал страх перед новыми санкциями США?

Экономисты находят в этом решении как экономические, так и политические мотивы.

Центробанк при управлении ЗВР руководствуется в первую очередь инвестиционной привлекательностью того или иного класса активов, считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев . Значит, российский регулятор посчитал сокращение вложение в американский госдолг экономически оправданным. «Учитывая риски снижения стоимости американских облигаций, Минфину выгодней сейчас продать часть имеющихся запасов с прибылью, имея в будущем возможность, в случае действительно заметного снижения их стоимости, купить их снова под более высокую доходность», — считает Алексей Коренев из ГК «Финам».

«Россия выходит из трежерис постепенно с конца 2017 года. Это тот период, когда стало очевидно, что внутренние процентные ставки в США будут расти адекватно проводимой Федрезервом политики нормализации денежно-кредитной политики», — отмечает Евстифеев.

Ускорение выхода из трежерис во втором квартале этого года, по его мнению, объясняется тем, что именно в этот период ФРС ужесточили риторику и стали предполагать четыре повышения базовой процентной ставки против прежних трех повышений. Плюс этот период совпал с активной фазой торговой войны со стороны США.

И все же многие экономисты считают, что без оценки политических рисков здесь не обошлось. Отправной точкой для существенной распродажи американских госбумаг стало ухудшение двухсторонних отношений между Россией и США, а также прозвучавшие тогда угрозы заблокировать долларовые счета российских компаний, считает Купцикевич. «Ликвидность и надежность американских госбумаг отошла на второй план, когда появились риски, что долларовые счета могут оказаться заблокированными. Конечно, сейчас это все выглядит как очень пессимистичный сценарий, но ведь российскому ЦБ приходится продумывать свои действия на несколько шагов вперед», — говорит эксперт.

Раньше Россия неплохо зарабатывала на вложениях в американский госдолг. Сейчас американские госбумаги теряют в цене (растут в доходности) по мере повышения ставок в США. Не грозит ли выход из трежерис убытками и снижением ЗВР России?

«Ценовое снижение 10-летних трежерис от апрельских максимумов до минимумов мая составило порядка 3% от номинала — это максимальный потенциальный размер убытков для РФ», –считает Евстифеев.

С точки зрения торговой тактики время для распродажи выбрано не совсем верно: геополитическая напряженность, риски торговых войн и бегство капитала с развивающихся рынков поддерживают спрос на трежерис, а планы повышения ставки ФРС в этом и следующем годах сохраняют возможности для повышения их доходности. Однако стратегически такое поведение российского регулятора может быть оправдано, не исключает Евстифеев.

Пока посчитать убытки невозможно. Да и понесла ли Россия вообще убытки от этого шага — тоже пока нет полной уверенности. Ведь многое зависит от того, во что ЦБ вложил вырученные от продажи трежерис средства.

На рынке достаточно альтернативных инструментов с аналогичной доходностью, поэтом российский не обязательно прогадал, считает Анна Кокорева из «Альпари». Доллар, например, растет, поэтому замена трежерис на долларовые депозиты может оказаться вполне прибыльным делом.

Сейчас около 17% ЗВР России приходится на вложения в монетарное золото, остальное — валютные резервы. На американские облигации теперь приходится всего 3%.