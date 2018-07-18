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В США подготовили санкции из-за «Северного потока-2»
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В конгресс США внесли проект о санкциях в отношении «Северного потока — 2» 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо в среду внес в конгресс США законопроект о санкциях в отношении "Северного потока-2", говорится в заявлении сенатора, опубликованном на его сайте.
В заявлении уточняется, что законопроект был подготовлен при участии сенаторов-республиканцев из Колорадо Кори Гарднера и от Монтаны Стива Дайнса.
"Сегодня американский сенатор Джон Баррассо внес законопроект, чтобы предоставить членам Организации Североатлантического договора (НАТО) возможность избежать политического принуждения и манипуляций со стороны России", — говорится в заявлении.
"Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзными партнерами в Европе повышает энергетическую безопасность членов НАТО, предоставляя этим странам стабильные и надежные американские энергоресурсы. Он также вводит санкции в отношении газопровода Nord Stream II, который будет поставлять природный газ из России в Германию наряду с другими российскими энергетическими экспортными трубопроводами", — отмечается в заявлении.
США неоднократно заявляли, что выступают против газопровода из России в Европу "Северный поток-2", и что компании, работающие с этим проектом и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций. По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Дональд Трамп 16 июля заявил, что США будут конкурировать с "Северным потоком-2" с помощью поставок СПГ (сжиженный природный газ).
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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".
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