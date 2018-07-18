Рынок акций Польши закрылся падением, WIG30 снизился на 0,15%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов СМИ, телекоммуникаций и энергетики.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 подешевел на 0,15%.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Kernel Holding (WA:KER), которые подорожали на 2,45 п. (5,11%), закрывшись на отметке в 50,40. Котировки Cdproject (WA:CDR) выросли на 8,60 п. (4,27%), завершив торги на уровне 209,80. Бумаги Grupa lotos sa (WA:LTSP) выросли в цене на 1,44 п. (2,50%), закрывшись на отметке 58,98.

Лидерами падения стали акции CCC (WA:CCCP), цена которых упала на 6,80 п. (3,35%), завершив сессию на отметке 196,00. Акции Energa SA (WA:ENGP) поднялись на 0,26 п. (2,93%), закрывшись на уровне 8,62, а Tauron Polska Energia (WA:TPE) снизились в цене на 0,060 п. (2,75%) и завершили торги на отметке 2,120.

На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (240) превысило количество закрывшихся в плюсе (194), а котировки 182 акций практически не изменились.

Котировки акций Cdproject (WA:CDR) выросли до исторического максимума, подорожав на 4,27%, 8,60 п., и завершили торги на отметке 209,80. Котировки акций Energa SA (WA:ENGP) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 2,93%, 0,26 п., и завершили торги на отметке 8,62.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,42%, или 0,28, достигнув отметки $67,44 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,65%, или 0,47, до $72,63 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,02%, или 0,20, до отметки $1.227,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN выросла на 0,27% до 4,3080, а котировки USD/PLN повысились на 0,31%, достигнув отметки 3,6959.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,04% до 94,77.