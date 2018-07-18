ЦИАН: рынок новостроек Санкт-Петербурга и пригородов растет быстрее, чем в Москве

Число сделок в I полугодии 2018 года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Продолжается перераспределение спроса между объектами в черте Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Доля продаж в пределах города от общего объема по агломерации выросла с 62% до 74% в I полугодии 2018 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Концентрация сделок у топ-10 застройщиков снижается как в Санкт-Петербурге (60% за январь-июнь 2018 против 68% год назад), так и в его пригородах (72% и 65% соответственно).

В начале лета более чем в половине новостроек Санкт-Петербурга и его пригородов зафиксирован рост цен.

С января по май 2018 года число сделок в Санкт-Петербурге в отношении месяц к месяцу росло. Тенденция изменилась в начале лета, когда постепенное повышение цен привело к падению продаж в июне 2018 года по сравнению с маем.

В Ленинградской области рост продаж в этом году сильнее выражен в нетипичных для локации метражах (средних и больших квартирах).

Доля ипотечных сделок перестала расти.

В первом полугодии 2018 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано около 34,2 тыс. ДДУ с физическими лицами на квартиры и апартаменты, в Ленинградской области — 12,1 тыс. В Москве в то же время зафиксирован рост количества сделок на 44%, а в Московской области небольшое снижение (-5%). Тем не менее, общее количество продаж по ДДУ в Санкт-Петербурге и его ближних пригородах выросло на 30%, тогда как первичный рынок в Московском регионе продемонстрировал рост только на 18%.

Количество зарегистрированных ДДУ в целом по рынку в июне 2018 снизилось на 11% по сравнению с маем 2018 года. Столь заметное снижение темпов продаж в начале лета по сравнению с маем для рынка новостроек нетипично. Прежде всего это связано с реакцией покупателей на повышение цен большинством застройщиков. Средние цены в июне (по сравнению с концом 1 квартала) выросли более чем в половине жилых комплексов. По рынку в целом ценовой фон также поменялся. В границах Санкт-Петербурга средняя цена по массиву активного предложения выросла на 3,3% (с 107,9 тыс. руб. в апреле до 111,5 тыс. руб. в конце июня). Даже околонулевая динамика цен в Ленинградской области (67,8 и 67,9 тыс. руб. соответственно) позволила всему рынку показать 3-й% рост цен за 3 месяца.

За первое полугодие 2018 года на долю Санкт-Петербурга пришлось 74% сделок (против 62% договоров в первом полугодии 2017 года). Это связано с увеличением предложения новостроек в черте КАД по доступным ценам, а также с активизацией проектов на месте промышленных предприятий вокруг исторического ядра города.

Оценочная стоимость квартир и апартаментов, по которым были зарегистрированы ДДУ в первом полугодии 2018 года, составила 144 млрд руб. в Санкт-Петербурге и 33 млрд руб. в Ленинградской области. Существенное снижение выручки произошло в июне — минус 12%. В Ленинградской области снижение суммы выручки в помесячном выражении было зафиксировано в феврале, апреле и июне — на 20%, 11% и 3% соответственно.

Как и в прошлом году, рейтинг застройщиков по числу сделок на первичном рынке Санкт-Петербурга возглавили Setl City и «ЛСР», продажи в их проектах выросли в среднем на 42%. В топ-10 вошла группа компаний «Полис», которая вывела на рынок во втором полугодии 2017 года два новых проекта. Данная компания возглавила рейтинг застройщиков в Ленинградской области — 1,53 тыс. сделок. Также более 1 тыс. сделок зарегистрировали в проектах компаний Setl City и «ЦДС». В первом полугодии 2018 года у большинства крупных игроков рынка Ленинградской области зафиксировано сокращение числа сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.