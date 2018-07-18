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Рынок акций Израиля закрылся ростом, TA 35 прибавил 0,13%
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Рынок акций Израиля закрылся ростом, TA 35 прибавил 0,13% 

Investing.com Россия 46 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Израиля завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов технологий, банковских услуг и биомедицинских технологий.
На момент закрытия на Тель-Авивской фондовой бирже TA 35 поднялся на 0,13%.
В лидерах роста среди компонентов индекса TA 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Perrigo Co (TA:PRGO), которые подорожали на 850,00 п. (3,12%), закрывшись на отметке в 28.120,0000. Котировки Tower Semiconductor Ltd (TA:TSEM) выросли на 221,00 п. (2,84%), завершив торги на уровне 7.991,000. Бумаги Bazan Oil Refineries Ltd (TA:ORL) выросли в цене на 1,8 п. (1,09%), закрывшись на отметке 166,8.
Лидерами падения стали акции OPKO Health Inc (TA:OPK), цена которых упала на 71,00 п. (3,10%), завершив сессию на отметке 2.219,000. Акции Partner Comms (TA:PTNR) поднялись на 25,00 п. (1,72%), закрывшись на уровне 1.428,000, а Azrieli Group Ltd (TA:AZRG) снизились в цене на 310,000 п. (1,72%) и завершили торги на отметке 17.690,0000.
На Тель-Авивской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (220) превысило количество закрывшихся в плюсе (147), а котировки 40 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,01%, или 0,01, достигнув отметки $67,17 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,06%, или 0,04, до $72,12 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,20%, или 2,40, до отметки $1.224,90 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/ILS выросла на 0,23% до 3,6407, а котировки EUR/ILS повысились на 0,09%, достигнув отметки 4,2393.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,14% до 94,86.
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