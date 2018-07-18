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ОПЕК испугалась исков США о манипулировании ценами на нефть
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ОПЕК испугалась исков США о манипулировании ценами на нефть 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Вестник Кавказа
В ближайшее время ОПЕК проконсультируется по этому вопросу с юридической компанией White&Case, рассказали агентству Bloomberg неназванные источники. Поводом для обсуждения станет американский законопроект под названием NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act).
Если его примут, то саму ОПЕК будут расценивать нарушителем через акт Шермана. Это антимонопольный закон США, который в свое время разрушил нефтяную империю Рокфеллера. Рассматриваемые сейчас за океаном поправки к этому акту предоставляют министерству юстиции право обратиться в суд с иском об убытках.
Законопроект пытаются принять с 2000 года, однако до сих пор его блокировали президенты США. Учитывая, что нынешний американский лидер Дональд Трамп неоднократно критиковал ОПЕК за текущую ценовую политику (в основном в свете глобальной сделки ОПЕК+, в котором США не участвуют), вероятно, у картеля появились опасения о серьезности намерений Трампа.
"О том, что ОПЕК является международным картелем, свидетельствуют те официально декларируемые цели, ради которых организация создана — выработка общей политики в отношении добычи нефти и поддержание стабильных цен на нефть, — поясняла ранее «РГ» партнер юридической группы «Яковлев и партеры», адвокат Екатерина Смирнова. — Данные действия полностью подпадают под определение картельного соглашения, целью которого является установление и поддержание цен и сокращение производства товара".
Правда, есть серьезное отличие ОПЕК от классического понимания картеля — это состав участников. «Дело в том, что ОПЕК объединяет не коммерческие организации, являющиеся конкурентами на рынке нефти, а суверенные правительства. И именно данный субъектный состав не позволяет преследовать участников картеля за нарушение норм антимонопольного права», — считает эксперт.
Компании, занимающиеся сланцевой добычей в США, с ростом цен на нефть получили только выгоду, однако наряду с этим цены на бензин в стране подскочили до максимума 2014 года. В прессе проходила информация, что США даже просили ОПЕК нарастить добычу, чтобы котировки перестали так быстро расти, что впоследствии картель и сделал, исходя уже не из просьб, а из фундаментальных рыночных факторов.
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