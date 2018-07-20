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В Китае усилились дебаты по поводу фискальной политики
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В Китае усилились дебаты по поводу фискальной политики 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». Политические дебаты в Китае о том, как лучше всего относиться к замедлению роста, усилились в последнее время, поскольку аналитики призвали власти активизировать фискальные стимулы на фоне роста рисков во второй по величине экономике мира из-за торгового конфликта с Соединенными Штатами.
Статья в издании Financial News, которое управляется Народным банком Китая (PBOC), цитирует аналитиков как призыв к корректировке фискальной политики и некоторого ослабления финансовых положений, заявляя, что денежно-кредитная политика не сможет решить проблемы корпоративного финансирования сама по себе.
В статье цитируется аналитик CITIC Securities Минг Мин, который заявил о том, что максимальная эффективность денежно-кредитной политики требует активной координации с фискальной и регулирующей политикой.
"Есть еще много возможностей для фискальной политики", и разработчики политики должны сосредоточиться на «силе и ритме» правил, «полностью учитывая влияние на ожидания рынка», сказал Мин.
Поскольку экономический рост Китая замедляется, это вызвало дебаты среди правительственных исследователей о том, должна ли фискальная политика способствовать смягчению последствий «торговой войны» с Соединенными Штатами.
Обе страны уже вводят ответные тарифы на товары друг для друга, при этом ослабления напряженности не видно. Пекин уже начал смягчать состояние валютного рынка.
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