Экономисты КНР: росту экономики поможет фискальная политика 

Москва, 18 июля — «Вести. Экономика». Фискальная политика Китая, а не стимулирование роста, должна помочь структурным изменениям в экономике страны, заявил старший исследователь Министерства финансов КНР, передает Reuters.
EPA-EFE/DAVID CHANG
Замечания главы Китайской академии фискальных наук при министерстве финансов Лю Цунси появились на фоне дискуссии среди правительственных исследователей о том, должна ли фискальная политика способствовать смягчению последствий «торговой войны» с Соединенными Штатами. "Нынешняя упреждающая финансовая политика, которая отличается от традиционной политики расширения, — это не прямые усилия правительства по расширению спроса, а косвенные усилия за счет стимулирования жизнеспособности рынка, оптимизации распределения ресурсов и повышения качества поставок", — написал Лю в официальном экономическом сообщении. Лю сказал, что фискальная политика Китая должна быть сосредоточена на корректировке экономических структур страны и контроле рисков, а не на стимулировании экономики. Экономический рост в Китае во II квартале несколько замедлился — до 6,7%, поскольку усилия Пекина по сдерживанию долговой нагрузки не принесли ожидаемого результата, тогда как рост промышленного производства в июне снизился до минимума за 2 года. Это стало тревожным знаком для инвесторов и экспортеров на фоне эскалации торговых трений КНР с Соединенными Штатами.