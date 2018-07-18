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Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»
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Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2» 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: Nord Stream 2
Проект газопровода Baltic Pipe, через который Польша получит доступ к норвежской газовой сети, должен быть реализован к 2022 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.
В эфире радиостанции «Польское радио» Наимский подтвердил, что строительство газопровода начнется весной 2020 года и завершится в 2022 году.
«Важным этапом будет подписание между инвесторами, то есть польским GazSystem и датской компанией Energinet, договоров о строительстве. Этот договор мы хотим подписать до конца этого года. Это формальный шаг, который нужно сделать», — сказал Наимский.
Подводный газопровод Baltic Pipe свяжет польскую Нехоже-Погожелицу и юг Дании через Балтийское море. Реализация проекта должна предоставить Польше независимость от российского газа — договор между Россией и Польшей на поставки топлива истекает в конце 2022 года. Стоимость конкурента «Северного потока-2» оценивается в 1,5 млрд евро.
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