Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»

Проект газопровода Baltic Pipe, через который Польша получит доступ к норвежской газовой сети, должен быть реализован к 2022 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.

В эфире радиостанции «Польское радио» Наимский подтвердил, что строительство газопровода начнется весной 2020 года и завершится в 2022 году.

«Важным этапом будет подписание между инвесторами, то есть польским GazSystem и датской компанией Energinet, договоров о строительстве. Этот договор мы хотим подписать до конца этого года. Это формальный шаг, который нужно сделать», — сказал Наимский.

Подводный газопровод Baltic Pipe свяжет польскую Нехоже-Погожелицу и юг Дании через Балтийское море. Реализация проекта должна предоставить Польше независимость от российского газа — договор между Россией и Польшей на поставки топлива истекает в конце 2022 года. Стоимость конкурента «Северного потока-2» оценивается в 1,5 млрд евро.