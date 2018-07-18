С миру по нитке: по кому ударит повышение НДС

Законопроект о повышении НДС с 18 до 20% успешно, без задоринки походит Думу . Он принят во втором чтении. Под разговоры о том, что это даст дополнительно в бюджет 620 млрд рублей, которые пойдут на выполнение «майского указа» президента — на социальные проекты. А также о том, что такой вариант пополнения казны наименее болезненный для бизнеса и малообеспеченных слоев населения. А как для экономики в целом? Все ли последствия просчитаны?

Малообеспеченные, по утверждению сторонников повышения НДС, почти не пострадают потому, что льготы в 10% НДС для ряда социально значимых товаров сохранятся (речь идет о продуктах питания, товарах для детей, медицинских услугах и жизненно важных лекарствах). Между тем под нынешнюю ставку НДС 18% подпадает примерно 70% потребительской корзины россиян. И малообеспеченные не живут в замкнутой нише, где потребляют только «социально значимые товары», а остальные потреблять воздерживаются. Поэтому вне этой категории товаров они неизбежно столкнуться с повышением цен и инфляции. К тому же социально значимые товары не производятся в замкнутой среде, это производство коррелируется с другими сферами экономики, так что полностью избежать роста цен даже в этом сегменте рынка не удастся, — часть издержек «смежников» будет заложено в повышение цен и здесь.

По разным оценкам, повышение ставки НДС неизбежно повлечет рост цен на товары, прежде всего на продовольственные и лекарственные в размере от одного до нескольких процентов.

Также, по оценке Банка России , максимальный разовый эффект от повышения НДС может дать дополнительно 1,16 процентных пункта к инфляции, каковой прирост придется на первый-второй квартал 2019 года (повышение НДС начнется с января). Теоретически это может наложиться на сезонный всплеск инфляции, а если цены на нефть продолжат в ближайшие месяцы свое начавшееся в эти недели снижение, то и на ослабление рубля. И это мы еще не знаем, какой новый виток антироссийских санкций нас может ожидать. Облегчения санкционного давления, как показало бурное обсуждение (и гневное осуждение) итогов саммита Трампа и Путина в самих США , точно не приходится.

В то же время инфляционные ожидания уже заставили ЦБ отложить снижение ключевой ставки, оставив ее на текущем уровне 7,25%. Соответственно, не стоит в скором будущем ждать облечения условий кредитования, которые и так душат многие попытки ускорить экономический рост в стране. Зато финансовые спекулянты могут по-прежнему «развлекаться» игрой в carry-trade, отвлекая деньги из «реальной экономики», играя на разнице ставок у нас и на том же Западе.

Многие аналитики также говорят и о других пагубных факторах воздействия повышения НДС на деловой климат в стране. В первую очередь, пострадает малый и средний бизнес, который будет уступать свою долю рынка в пользу крупных компаний, обладающих своей логистикой и сбытом.

А снижение конкуренции на рынке — это всегда повод для повышения цен. Ответом на ухудшение условий ведения бизнеса станет еще больший уход в «тень» многих мелких предпринимателей.

Так что из планируемых дополнительных поступлений в бюджет 620 млрд рублей кое-чего можно будет недосчитаться из-за роста «теневой экономики». Предлагаемый правительством пакет компенсационных мер для бизнеса, включающий, в частности, облегчение и ускорение процедуры возмещения НДС, а также отмену налога на движимое имущество, вряд ли сможет полностью компенсировать ухудшение делового климата (да он и не рассчитан на это). Всем хорошо известно, в какое хождение по мукам вокруг да около ФНС подчас оборачивается процедура возврата НДС, а также с какими коррупционными издержками она сопряжена.

Для разных отраслей экономики аналитики прогнозируют разной силы «ценовой удар» от повышения НДС. Так, наибольшая нагрузка придется на строительство и машиностроение — 5,5-6,6% (прогноз Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования). Для туристической отрасли — примерно в 5%. Пока трудно подсчитать «ценовой удар» по рынку жилья. Хотя это весьма социально значимый сектор экономики, влияющий в том числе на политические настроения в стране. Тут наложатся сразу несколько факторов: само повышение НДС, запрет долевого строительства и, наконец, сохранение ключевой ставки ЦБ на нынешнем относительно высоком уровне, что, в свою очередь, будет мешать снижать ставки по ипотеке до поставленных президентом уровней на фоне отсутствия масштабных программ льготного ипотечного кредитования.

К тому же что такое эти 620 млрд рублей? С одной стороны, хорошо, что они пойдут на науку, образование, культуру и здравоохранение в рамках тех 8 трлн рублей, которые запланировано потратить на эти цели за шесть лет согласно «майскому указу».

С другой стороны, разве не было и нет в стране иных источников пополнения казны, нежели тех, которые хоть и не самым жестоким образом, но все же давят на экономический рост и толкают цены вверх?

К примеру, примерно такую же общую сумму, а именно 626 млрд рублей, к апрелю ЦБ потратил на докапитализацию только трех «лопнувших» банков — Бинбанка , группы «Открытие» и Промсвязьбанка . «Лопнувших» во многом потому, что просто за ними «недоглядели» регуляторы. Немногим меньше — 591 млрд рублей — потратили россияне в прошлом году на получение «дополнительных» и просто откровенно платных услуг в системе нашей «бесплатной медицины», которую теперь собираются «санировать» за счет повышения НДС. Это снизит объемы «доплат» со стороны пациентов или еще больше повысит, поскольку аппетит к деньгам, как известно, повышается по мере их поступления.

Ставка НДС в 20% существовала в нашей стране до 2004 года, затем она была снижена, что привело к получению субъектами экономической деятельности 5,4 трлн рублей, значительная часть которых так или иначе была реинвестирована в экономику, которая демонстрировала в середине нулевых весьма впечатляющие темпы роста, обеспечив скачок в росте благосостояния россиян при, заметим, весьма низких ценах на нефть. И мы, помнится, собирались даже догнать и обогнать по уровню жизни аж саму Португалию . Теперь сопоставимые деньги будут сначала из экономики изъяты и направлены в государственный карман, а затем перераспределены, как нам обещают, на социальные нужды. Однако почему-то нет уверенности в том, что они будут перераспределены на эти нужды (а не на какие-то еще амбициозные для государства, но менее значимые для населения проекты) в полном объеме и наиболее эффективным образом, нежели это происходит в рыночной, а не огосударствленной почти полностью уже экономике.

Вообще в ведущих странах мира для стимулирования экономического роста сейчас практикуют меры снижения налоговой нагрузки. Но мы снова пойдем другим путем. Потому что главная задача, судя по всему, не расти вверх, не совершать «рывок в будущее», а просто продержаться.