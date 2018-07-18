Непростая неделя для российского рубля

В середине недели рубль находится под давлением целого комплекса понижающих факторов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл , выступая накануне перед сенатом, дал «ястребиные» комментарии касательно перспектив американской экономики и дальнейших темпов повышения ключевой ставки. Индекс доллара сильно на них отреагировал. Дополнительно доллар поддержали июньские данные по промышленному производству в США , которые оказались немного сильные прогнозов. Рост американской валюты оказывает давление на весь спектр рисковых активов, включая рубль и нефть.

Котировки Brent отражают не только усиление USD, но и реакцию трейдеров на новости о планах восстановления добычи в Ливии , увеличении экспорта из Саудовской Аравии Ирака . Также, по данным западных СМИ, американские чиновники изучают возможность использования стратегических нефтяных резервов, на случай если наращивание добычи не предотвратит повышение цен. Сейчас нефть остановилась у целевых поддержек на $71-71,9. Отсюда в ближайшие дни может сформироваться небольшой отскок. Однако если текущий негатив усилится либо добавится какой-то новый, стоимость барреля может отправиться в направлении $65.

Геополитический фактор также сказывается на динамике пары рубль-доллар. Российская валюта в первой половине июля выглядела намного устойчивее активов остальных развивающихся рынков. Однако позитив от саммита РФ-США оказался умеренным, и рубль, который до этого фактически игнорировал обвал в нефти, «догоняет» значительно просевшее в цене «черное золото». Положительная динамика в ОФЗ сменилась продажами, что наглядно показывает график RGBI. Помимо падающего интереса нерезидентов к ОФЗ, еще одним фактором, давящим на рубль, является покупка Минфином валюты в рамках «бюджетного правила».

Поддержку рублю может оказать стартовавший 16 июля налоговый период, пик которого придется на 25-27 июля.

При отсутствии сюрпризов до конца текущей недели курс доллара может приблизиться к отметке 64 руб., консолидируясь в диапазоне 63-64.