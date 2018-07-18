Новый национальный проект «Международная кооперация и экспорт» представят в Нижегородской области

Нацпроект был разработан в рамках исполнения Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Нижегородская область станет первым регионом России, где новый нацпроект представят региональному бизнес-сообществу.

Башкортостан и Пермского края. В мероприятии также примут участие представители более 50 нижегородских предприятий и Республик Татарстан

По данным АО «Российский экспортный центр», объем несырьевого неэнергетического экспорта Нижегородской области за последние два года вырос почти на треть. В 2015 году он составил 1,59 млрд долл. США , в 2016 — 1,99 млрд долл. США, в 2017 году — 2,99 млрд долларов США.

Основными товарами при экспорте были: изделия из черных металлов (20,5%); топливо минеральное (18,1%); оборудование и механические устройства (12,8%); средства наземного транспорта (8,6%); железные руды (4,8%); жиры и масла животного и растительного происхождения (3,9%); электрические устройства и аппаратура связи (3,9%), продукты органической химии (3,6%); пластмассы и изделия из них (2,7%); фармацевтическая продукция (2,7%); бумага и картон (2,4%) и т.д.