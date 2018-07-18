Новый национальный проект «Международная кооперация и экспорт» представят в Нижегородской области 

19 июля в технопарке «Анкудиновка» и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин и генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев примут участие в совещании по разработке и реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Нацпроект был разработан в рамках исполнения Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Нижегородская область станет первым регионом России, где новый нацпроект представят региональному бизнес-сообществу.
В мероприятии также примут участие представители более 50 нижегородских предприятий и Республик Татарстан, Башкортостан и Пермского края.
По данным АО «Российский экспортный центр», объем несырьевого неэнергетического экспорта Нижегородской области за последние два года вырос почти на треть. В 2015 году он составил 1,59 млрд долл. США, в 2016 — 1,99 млрд долл. США, в 2017 году — 2,99 млрд долларов США.
Основными товарами при экспорте были: изделия из черных металлов (20,5%); топливо минеральное (18,1%); оборудование и механические устройства (12,8%); средства наземного транспорта (8,6%); железные руды (4,8%); жиры и масла животного и растительного происхождения (3,9%); электрические устройства и аппаратура связи (3,9%), продукты органической химии (3,6%); пластмассы и изделия из них (2,7%); фармацевтическая продукция (2,7%); бумага и картон (2,4%) и т.д.
Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин в конце 2017 года заявил, что доходы нижегородских предприятий от экспорта необходимо увеличить с 3 до 5 млрд долларов. Он отметил, что в 2018 году в регионе начнет работу ряд новых мер господдержки малого и среднего бизнеса, что позволит предприятиям увеличить выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежном рынке. Среди них — региональные специнвестконтракты, создание индустриальных парков, промышленных кластеров и другие.