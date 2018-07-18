Ещё
Орешкин рассказал о роли счастья в экономике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Орешкин рассказал о роли счастья в экономике 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: Kremlin Pool globallookpress.com
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что счастье человека является фактором экономического роста.
Об этом он сказал в ходе Московского урбанистического форума.
«Если посмотреть на современную экономику пост-индустриального типа и посмотреть вообще, является ли счастье фактором экономического роста — так задать вопрос, то по мере продвижения экономики вперёд от аграрного типа к пост-индустриальному роль счастья конкретного человека очень серьёзно возрастает», — цитирует РИА Новости Орешкина.
По его словам, это связано тем, что растёт влияние, которое человек оказывает реализацией своих идей на экономику и на пространство вокруг.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в его сегодняшнем понимании счастье — это возможность добиваться своих целей, несмотря на сложности.
RT на русском: последние новости
В Польше назвали сроки строительства газопровода Baltic Pipe В АТОР заявили, что 87% гостей ЧМ-2018 по футболу хотели бы вернуться в Россию В Совфеде прокомментировали решение Франции закрыть торгпредство в России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной153
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры140
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа166
Афганистан захотел извинений от России97
В Москве введен план «Перехват»180
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение