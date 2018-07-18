Орешкин рассказал о роли счастья в экономике

Об этом он сказал в ходе Московского урбанистического форума.

«Если посмотреть на современную экономику пост-индустриального типа и посмотреть вообще, является ли счастье фактором экономического роста — так задать вопрос, то по мере продвижения экономики вперёд от аграрного типа к пост-индустриальному роль счастья конкретного человека очень серьёзно возрастает», — цитирует РИА Новости Орешкина.

По его словам, это связано тем, что растёт влияние, которое человек оказывает реализацией своих идей на экономику и на пространство вокруг.