Орешкин рассказал о роли счастья в экономике 

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что счастье человека является фактором экономического роста.
Об этом он сказал в ходе Московского урбанистического форума.
«Если посмотреть на современную экономику пост-индустриального типа и посмотреть вообще, является ли счастье фактором экономического роста — так задать вопрос, то по мере продвижения экономики вперёд от аграрного типа к пост-индустриальному роль счастья конкретного человека очень серьёзно возрастает», — цитирует РИА Новости Орешкина.
По его словам, это связано тем, что растёт влияние, которое человек оказывает реализацией своих идей на экономику и на пространство вокруг.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в его сегодняшнем понимании счастье — это возможность добиваться своих целей, несмотря на сложности.