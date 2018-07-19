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Квотирование рынка ЕС не навредит сталеварам РФ
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Квотирование рынка ЕС не навредит сталеварам РФ 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 19 июля — «Вести. Экономика» Российские металлурги не только не пострадают от введения Евросоюзом ограничений на импорт стальной продукции, но и смогут нарастить поставки, сообщает Reuters со ссылкой на опрошенных аналитиков.
Фото: Pixabay
19 июля Еврокомиссия вводит временные квоты на 23 вида стальной продукции и пошлины в 25 процентов, которые будут действовать в случае превышения лимитов, установленных на уровне средних объемов за три последних года. Квоты касаются только готовой продукции, будут распределяться в порядке живой очереди и действовать до 200 дней.
Это уже третий этап ответа Евросоюза на американские пошлины. Ранее Европа ввела пошлины на импорт американских товаров общей стоимостью 2,8 млрд евро ($3,3 миллиарда). В список, кроме всего прочего, вошли бурбон и мотоциклы. Кроме того, ЕК оспорила действия США в ВТО.
По данным Еврокомиссии, с 2013 по 2017 год импорт 28 видов продукции вырос на 62%, достигнув по итогам прошлого года 30,573 млн тонн. Это составило 18% рынка. Между тем, объем импорта пяти категорий продуктов остался неизменным, так что на них меры распространяться не будут.
В основном сталь в Европу поставляют Китай, индия, Россия Южная Корея, Турция и Украина. По мнению аналитиков, российские компании — наиболее эффективные поставщики в ЕС за счет низкой себестоимости и относительно короткого транспортного плеча. «Введение заявленных квот в краткосрочной перспективе не окажет влияние на продажи российских металлургов», — цитирует Reuters аналитика Альфа Банка Бориса Красноженова. По его словам, перенаправить некоторые объемы из США в Европу попытаются также Корея и Турция.
По словам аналитика БКС Олега Петропавловского, исходя из средних объемов поставок в 2015-2017 годах, квота для России может быть установлена на уровне 3,4 миллиона тонн. И если пересчитать на год результаты первого квартала, российские поставщики не выберут эту квоту на 8%. Так что российские компании могут даже увеличить поставки.
Лучшая возможность для увеличения поставок представляется одному из основных российских поставщиков проката в Европу — компании Северсталь. Для нее с октября 2017 года действуют самые низкие среди российских компаний антидемпинговые пошлины. НЛМК и ММК, по оценке аналитиков, в менее выгодном положении — они не пострадают от квот, но вряд ли сильно нарастят поставки из-за более высоких пошлин.
В прошлом году ЕС ввел пошлину на горячекатаный лист Северстали 17,6 евро/тонна, для НЛМК — 53,3 евро/тонна, для ММК — 96,5 евро/тонна. В 2018 году Северсталь планировала поставить в Европу около 1 млн тонн. По данным компании, в прошлом году она продала в Европу чуть более 500 тысяч тонн стальной продукции, не включая слябы.
Для российских компаний в Европе также действуют повышенные пошлины на холодный прокат: для ММК — 18,7 процента, для Северстали — 34 процента, для НЛМК и остальных — 36,1 процента.
Всего антидемпинговыми и антисубсидиционными пошлинами облагается импорт 12 категорий товаров из Китая, России и Украины. Еврокомиссия сообщила, что рассмотрит вопрос отмены или снижения тарифов, чтобы не допустить «двойного обложения». Северсталь сообщила, что квоты не окажут существенного влияния на ее финансовые результаты ввиду «гибкости каналов сбыта».
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