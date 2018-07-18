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По итогам 2018 года «Лукойл» заплатит более 1 трлн рублей налогов
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По итогам 2018 года «Лукойл» заплатит более 1 трлн рублей налогов 

Российская Газета 19 минут назад
Фото: Российская Газета
Деятельность одной из крупнейших отечественных нефтяных компаний премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил в среду с главой с главой "ЛУКОЙЛа" Вагитом Алекперовым. Российская нефтянка сейчас вынуждена работать в условиях сделки ОПЕК+, ограничивающей добычу нефти в целях стабилизации рынка и цен сырья. Недавно страны, участвующие в соглашении, оценив условия на нефтяном рынке, приняли решение нарастить производство. «Все в мире сомневались, что российские нефтяники смогут так оперативно нарастить объемы производства. Мы нарастили наш объем на примерно 4 тысячи суточной добычи практически в течение месяца», — рассказал Алекперов. Это говорит о том, что компания взвешенно подошла к остановке скважин и ввела их достаточно оперативно.
Другие производственные показатели «ЛУКОЙЛа» тоже растут: реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке — на 15 процентов, мощности нефтеперерабатывающих заводов — на 2 процента. На отдельных заводах глубина переработки доходит до 90 процентов, похвастал Вагит Алекперов. «Мы провели комплексную модернизацию и не останавливаем этот процесс, продолжаем развивать нашу нефтепереработку», — заверил он.
Инвестиции идут и в освоение новых месторождений. На Каспии принято инвестиционное решение по месторождению Ракушечное. А в Республике Коми ведутся работы на уникальном Ярегском месторождении — добыча сверхвязкой нефти ведется там шахтным способом. «Это уникальная технология, но это будущее нашей страны», — считает Алекперов. А Дмитрий Медведев предположил, что таким образом можно работать на аналогичных месторождениях в Татарстане и Башкирии.
Развитие производственной деятельности позволяет бюджету рассчитывать на хорошие поступления от компании
Развитие производственной деятельности позволяет бюджету рассчитывать на хорошие поступления от компании. В 2017 году, например, отчисления в бюджеты разных уровней составили около 1 триллиона рублей. «В первом полугодии этого года мы выплачиваем уже 650 миллиардов рублей. То есть компания заплатит более 1 триллиона рублей налогов по итогам 2018 года», — прикинул глава «ЛУКОЙЛа».
Не забывают в нефтяной компании и о своей социальной ответственности. «ЛУКОЙЛ» и раньше много внимания уделял российскому футболу, а после ЧМ-2018 особенно. Академия ФК «Спартак», рассказал Вагит Алекперов, проводит в моногородах мастер-классы, решено создать филиал академии в Западной Сибири с полномасштабным стадионом и проживанием детей. «Это очень важно. Наше футбольное будущее связано с развитием детско-юношеского спорта», — одобрительно отозвался Медведев об этих планах.
— Надеюсь, те успехи, пока достаточно скромные, которые мы получили на чемпионате, с учетом и таких проектов будут умножаться с каждым годом, — заявил премьер.
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