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Правительство будет выделять из бюджета по 30 млрд руб на развитие ДФО
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Правительство будет выделять из бюджета по 30 млрд руб на развитие ДФО 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
На меры по развитию Дальнего Востока потребуется выделение до 30 миллиардов рублей дополнительных расходов бюджета РФ ежегодно до 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
"У нас сегодня существуют оценочные расчеты, это сумма порядка 30 миллиардов рублей в год. Это без учета Транссиба, Дальневосточного федерального университета", — цитирует ТАСС его заявление, сделанное после совещания Владимира Путина с членами правительства.
Он также добавил, что это касается вложения как в экономические, так и социальные проекты в ДФО. Главная цель при этом — достичь уровня жизни на Дальнем Востоке выше среднероссийского по всем показателям.
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