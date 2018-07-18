Правительство будет выделять из бюджета по 30 млрд руб на развитие ДФО 

На меры по развитию Дальнего Востока потребуется выделение до 30 миллиардов рублей дополнительных расходов бюджета РФ ежегодно до 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
"У нас сегодня существуют оценочные расчеты, это сумма порядка 30 миллиардов рублей в год. Это без учета Транссиба, Дальневосточного федерального университета", — цитирует ТАСС его заявление, сделанное после совещания Владимира Путина с членами правительства.
Он также добавил, что это касается вложения как в экономические, так и социальные проекты в ДФО. Главная цель при этом — достичь уровня жизни на Дальнем Востоке выше среднероссийского по всем показателям.