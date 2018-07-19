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Сергей Жвачкин считает, что пенсионную реформу нужно доработать
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Сергей Жвачкин считает, что пенсионную реформу нужно доработать 

sibnovosti.ru 56 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
Губернатор Томской области высказал ряд замечаний к правительственному законопроекту о пенсионной реформе. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
«Я не согласен с тем, что женщин почти приравняли к мужчинам. Не согласен с предложенными темпами. Не услышал, что будет с «северными» пенсиями. Готовлю свои предложения для правительства», — сказал Сергей Жвачкин.
При этом губернатор в целом поддержал инициативу кабмина.
«Цель реформы — увеличение пенсии, которая вообще-то должна составлять 40 процентов от зарплаты. И увеличение возраста выхода на пенсию — это механизм достижения цели, так как достичь ее можно только ростом количества работающего населения. А для этого в свою очередь нужно улучшать демографию и позже выходить на пенсию. Других вариантов нет», — резюмировал Жвачкин.
Ранее правительство предложило постепенно повышать пенсионный возраст, начиная со следующего года. Предполагается, что пенсионный возраст для женщин будет увеличен на восемь лет — с 55 до 63 лет, для мужчин — на пять лет, с 60 до 65 лет. Госдума собирается рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении до ухода на каникулы.
Во вторник, 17 июля, министр труда Максим Топилин заявил, что после повышения пенсионного возраста к 2024 г. число пенсионеров существенно снизится — почти на 4,6 млн, или на 11%.
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