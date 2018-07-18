Зоны развития высоких технологий в Китае продемонстрировали устойчивый рост доходов от хозяйственной деятельности

Пекин, 18 июля / Синьхуа /—В январе-мае нынешнего года в китайских зонах развития высоких технологий был отмечен устойчивый экономический рост. Об этом сообщило Министерство науки и техники Китая.

За первые пять месяцев 2018 года доход от хозяйственной деятельности 156 китайских зон развития высоких технологий достиг 12,35 трлн юаней, что на 8,13 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил представитель Министерства науки и техники КНР Чжан Чжихун.

В январе-мае нынешнего года чистая прибыль этих зон составила 726,5 млрд юаней, увеличившись на 8,78 процента, было зарегистрировано 136 тыс. новых компаний, что на 25,3 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года.

По состоянию на конец 2017 года, национальные зоны развития высоких технологий создали 994 зарубежных центра исследований и разработок.