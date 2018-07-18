Оборот ритейла в РФ за полгода вырос на 2,6%

МОСКВА , 18 июл — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в январе-июне 2018 года увеличился на 2,6% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,586 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата

В июне показатель вырос на 3% в годовом выражении — до 2,561 триллиона рублей. В мае текущего года рост составлял 2,4%.

Во втором квартале розничные продажи в стране повысились на 2,7% в годовом выражении — до 7,523 триллиона рублей. В месячном исчислении оборот ритейла в РФ в июне ускорил рост до 1,7% с 1,5% в мае.

В июне оборот розничной торговли на 94,2% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 5,8%. В июне прошлого года эти доли составляли 93,7% и 6,3% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли в июне удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 47,4%, доля непродовольственных товаров — 52,6% (в июне прошлого года — 48,1% и 51,9% соответственно).