Реальные доходы россиян в июне выросли на 0,2%

МОСКВА , 18 июл — ПРАЙМ. Рост реальных доходов россиян в июне ускорился до 0,2% в годовом выражении с майских 0,1%, рост реальных зарплат в свою очередь замедлился до 7,2% с 7,6% месяцем ранее, говорится в оперативном докладе Росстата

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в июне 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 0,2%, в первом полугодии 2018 года — на 2,6%", — говорится в докладе статистического ведомства.

Среднемесячная начисленная заработная плата в июне 2018 года, по оценке, составила 45,84 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,7%, в январе-июне 2018 года — на 11,2%.

Рост реальной заработной платы в июне составил 7,2% в годовом выражении, за шесть месяцев — 8,7%.