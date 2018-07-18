Ещё
В МВФ подсчитали потери мировой экономики от торговых войн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Азовское море предложили заминировать
Азовское море предложили заминировать

В МВФ подсчитали потери мировой экономики от торговых войн 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мировой ВВП может упасть на полпроцента или примерно на 430 млрд долларов в 2020 году из-за введения Соединенными Штатами и другими странами таможенных пошлин. Такой сценарий развития мировой экономики рассчитали специалисты Международного валютного фонда, передает РИА Новости.
Директор — распорядитель МВФ Кристин Лагард отметила, что «торговые споры уже наложили отпечаток» на мировую экономику, но их дальнейшая «степень ущерба зависит от действий властей». «Последние данные из Европы и Азии указывают на сокращение экспортных заказов и нерешительность среди экспортеров автомобилей, включая Германию», — отметила Лагард.
Она рекомендует «поставить в центр торговых переговоров» вопросы модернизации правил ведения мировой торговли, касающиеся объектов интеллектуальной собственности, а также выработки соглашения по ведению электронной торговли. Лагард считает, что власти стран — участниц G20 могут использовать встречу для «разработки многосторонних решений, которые улучшат мировую торговую систему».
Кроме того, директор-распорядитель отметила, что торговый конфликт навредит экономике США не только в части сокращения ВВП. «В то время, как все страны столкнутся с еще большими проблемами во время торгового конфликта, экономика США будет особенно уязвима, поскольку значительная часть ее доли в мировой торговле подвергнется ответным мерам. И сокращение ВВП», — отметила Лагард. По ее словам, Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центробанка, планирует продолжать повышать ставку, и это приведет к «риску того, что больше стран столкнется с повышенным давлением» в этой связи.
BFM.RU: последние новости
В АТОР подсчитали деньги, заработанные Россией на ЧМ-2018 Франция закрывает торгпредство в Москве Россия покинула список крупнейших держателей гособлигаций США
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа221
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры222
Россиянам дадут еще один выходной226
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа236
«Боюсь, что убийца моего сына не понесет наказания»17
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение