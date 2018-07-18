В МВФ подсчитали потери мировой экономики от торговых войн 

Мировой ВВП может упасть на полпроцента или примерно на 430 млрд долларов в 2020 году из-за введения Соединенными Штатами и другими странами таможенных пошлин. Такой сценарий развития мировой экономики рассчитали специалисты Международного валютного фонда, передает РИА Новости.
Директор — распорядитель МВФ Кристин Лагард отметила, что «торговые споры уже наложили отпечаток» на мировую экономику, но их дальнейшая «степень ущерба зависит от действий властей». «Последние данные из Европы и Азии указывают на сокращение экспортных заказов и нерешительность среди экспортеров автомобилей, включая Германию», — отметила Лагард.
Она рекомендует «поставить в центр торговых переговоров» вопросы модернизации правил ведения мировой торговли, касающиеся объектов интеллектуальной собственности, а также выработки соглашения по ведению электронной торговли. Лагард считает, что власти стран — участниц G20 могут использовать встречу для «разработки многосторонних решений, которые улучшат мировую торговую систему».
Кроме того, директор-распорядитель отметила, что торговый конфликт навредит экономике США не только в части сокращения ВВП. «В то время, как все страны столкнутся с еще большими проблемами во время торгового конфликта, экономика США будет особенно уязвима, поскольку значительная часть ее доли в мировой торговле подвергнется ответным мерам. И сокращение ВВП», — отметила Лагард. По ее словам, Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центробанка, планирует продолжать повышать ставку, и это приведет к «риску того, что больше стран столкнется с повышенным давлением» в этой связи.