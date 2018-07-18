В МВФ подсчитали потери мировой экономики от торговых войн

Директор — распорядитель МВФ Кристин Лагард отметила, что «торговые споры уже наложили отпечаток» на мировую экономику, но их дальнейшая «степень ущерба зависит от действий властей». «Последние данные из Европы и Азии указывают на сокращение экспортных заказов и нерешительность среди экспортеров автомобилей, включая Германию », — отметила Лагард.

Она рекомендует «поставить в центр торговых переговоров» вопросы модернизации правил ведения мировой торговли, касающиеся объектов интеллектуальной собственности, а также выработки соглашения по ведению электронной торговли. Лагард считает, что власти стран — участниц G20 могут использовать встречу для «разработки многосторонних решений, которые улучшат мировую торговую систему».