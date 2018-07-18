Цены промпроизводителей РФ с начала года выросли на 9,1%

МОСКВА , 18 июл — ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в июне замедлили рост до 3,4% с 3,9% в мае, с начала года повышение цен составило 9,1%, сообщает Росстат

Рост цен производителей в сфере добычи полезных ископаемых в июне составил 11,4%, в обрабатывающих производствах — 1,5%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционировании воздуха наблюдалось снижение на 1,3%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений зафиксирована нулевая динамика.