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Цены промпроизводителей РФ с начала года выросли на 9,1%
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Цены промпроизводителей РФ с начала года выросли на 9,1% 

Прайм 49 минут назад
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в июне замедлили рост до 3,4% с 3,9% в мае, с начала года повышение цен составило 9,1%, сообщает Росстат.
Рост цен производителей в сфере добычи полезных ископаемых в июне составил 11,4%, в обрабатывающих производствах — 1,5%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционировании воздуха наблюдалось снижение на 1,3%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений зафиксирована нулевая динамика.
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